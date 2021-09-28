Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 16:37
16:37
Политика
Сербский политолог Гайич заявил о масштабной зачистке косовской мафии со стороны США
16:35
Весь мир
Сироты получили школьные комплекты от Сахело-сахарского банка в ЦАР
16:35
Происшествия
Рабочий с ножом залез на крышу коттеджа и требует от хозяйки любви в Новой Москве
16:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева бросила Михаила Шаца вскоре после отмены антидепрессантов
16:33
Весь мир
Оппозиция ЦАР поможет правящей партии в восстановлении республики
16:32
Экономика
Мишустин поддержал позицию бизнеса по привязке налога на прибыль к дивидендам
16:31
Весь мир
Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
16:30
Происшествия
Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в Омске
16:28
Общество
Компания NordWind наладит авиасообщение между Петербургом и Дрезденом
16:27
Спорт
Полузащитник ЦСКА Мухин согласился с решением Карпина не вызывать его в сборную
Все новости

Минфин планирует уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
1
Экономика
Минфин планирует уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 28 сентября. Ставки подоходного налога для граждан РФ и иностранцев могут сравняться. Соответствующий законопроект готовит Министерство финансов России.

Как пишут «Ведомости», подлинность документа подтвердил высокопоставленный чиновник. По данным издания, Минфин предложил установить единый уровень НДФЛ для нерезидентов и российских граждан. При этом закон не будет распространяться на доходы от ценных бумаг и недвижимости.

Сейчас ставка НДФЛ для россиян составляет 13%. Иностранцы платят в казну 30% независимо от вида деятельности и источников дохода. Эксперты предполагают, что снижение налоговой ставки для нерезидентов положительно скажется на деловом климате в России.

Минфин РФ ранее не поддержал инициативу введения налогового вычета для россиян за аренду жилья. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, такая мера может негативно сказаться на региональных бюджетах.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минфин планирует уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
налоги минфин рф ндфл нерезиденты
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru