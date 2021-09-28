Минфин планирует уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Москва, 28 сентября. Ставки подоходного налога для граждан РФ и иностранцев могут сравняться. Соответствующий законопроект готовит Министерство финансов России.

Как пишут «Ведомости», подлинность документа подтвердил высокопоставленный чиновник. По данным издания, Минфин предложил установить единый уровень НДФЛ для нерезидентов и российских граждан. При этом закон не будет распространяться на доходы от ценных бумаг и недвижимости.

Сейчас ставка НДФЛ для россиян составляет 13%. Иностранцы платят в казну 30% независимо от вида деятельности и источников дохода. Эксперты предполагают, что снижение налоговой ставки для нерезидентов положительно скажется на деловом климате в России.

Минфин РФ ранее не поддержал инициативу введения налогового вычета для россиян за аренду жилья. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, такая мера может негативно сказаться на региональных бюджетах.