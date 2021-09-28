Умер один из лучших бомбардиров «Ливерпуля» Роджер Хант

Ливерпуль, 28 сентября. Победитель ЧМ-1966 в составе сборной Англии Роджер Хант скончался в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

В английском клубе выразили соболезнования родным и близким бывшего футболиста и призвали сплотиться в горестное время.

«"Ливерпуль" оплакивает смерть легендарного игрока команды Роджера Ханта. Мысли всех в клубе обращены к семье и друзьям Роджера в это печальное и тяжелое время», — следует из сообщения.

Хант защищал цвета английского клуба с 1958 по 1969 год, в составе «красных» дважды становился чемпионом Англии и один раз обладателем Кубка страны. На счету нападающего 285 голов в 492 матчах, вплоть до 1992 года являлся лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, 14 сентября бронзовый призер ОИ-1976 в Монреале в составе сборной СССР по баскетболу Андрей Макеев умер в возрасте 69 лет.