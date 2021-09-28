Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 16:37
16:37
Политика
Сербский политолог Гайич заявил о масштабной зачистке косовской мафии со стороны США
16:35
Весь мир
Сироты получили школьные комплекты от Сахело-сахарского банка в ЦАР
16:35
Происшествия
Рабочий с ножом залез на крышу коттеджа и требует от хозяйки любви в Новой Москве
16:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева бросила Михаила Шаца вскоре после отмены антидепрессантов
16:33
Весь мир
Оппозиция ЦАР поможет правящей партии в восстановлении республики
16:32
Экономика
Мишустин поддержал позицию бизнеса по привязке налога на прибыль к дивидендам
16:31
Весь мир
Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
16:30
Происшествия
Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в Омске
16:28
Общество
Компания NordWind наладит авиасообщение между Петербургом и Дрезденом
16:27
Спорт
Полузащитник ЦСКА Мухин согласился с решением Карпина не вызывать его в сборную
Все новости

Умер один из лучших бомбардиров «Ливерпуля» Роджер Хант
Спорт
Умер один из лучших бомбардиров «Ливерпуля» Роджер Хант
Global Look Press  /  imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de

Ливерпуль, 28 сентября. Победитель ЧМ-1966 в составе сборной Англии Роджер Хант скончался в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

В английском клубе выразили соболезнования родным и близким бывшего футболиста и призвали сплотиться в горестное время.

«"Ливерпуль" оплакивает смерть легендарного игрока команды Роджера Ханта. Мысли всех в клубе обращены к семье и друзьям Роджера в это печальное и тяжелое время», — следует из сообщения.

Хант защищал цвета английского клуба с 1958 по 1969 год, в составе «красных» дважды становился чемпионом Англии и один раз обладателем Кубка страны. На счету нападающего 285 голов в 492 матчах, вплоть до 1992 года являлся лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, 14 сентября бронзовый призер ОИ-1976 в Монреале в составе сборной СССР по баскетболу Андрей Макеев умер в возрасте 69 лет.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Умер один из лучших бомбардиров «Ливерпуля» Роджер Хант
футбол ливерпуль роджер хант
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru