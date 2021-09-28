Зеленский подписал указ об изменении порядка прохождения службы в ВСУ

Киев, 28 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении порядка прохождения службы в рядах ВСУ.

В соответствии с документом, контракты с лицами рядового состава будут заключаться на три года, а с курсантами и слушателями курсов без офицерских званий — на пять лет. Вместе с тем Зеленский утвердил звание «рекрут». Оно станет первичным и будет присваивается гражданам, которые только поступили на военную службу по контракту и не имеют других званий.

Ранее, как передает телеканал «360», Зеленский похвастался усилением Вооруженных сил Украины в 572 раза. Так он прокомментировал присвоением офицерского звания выпускникам Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. При этом президент подписал закон об увеличении численности ВСУ до 261 тысячи человек.