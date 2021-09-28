Житель Индии Субхасиш Гош перечислил семь главных качеств россиянок

Москва, 28 сентября. Индиец Субхасиш Гош, проживший несколько лет в Москве и женившийся на россиянке, рассказал о главных качествах русских женщин.

По его мнению, русские женщины очень красивые. Они всегда одеваются нарядно и ухоженно, вне зависимости от погоды или случая, сообщает канал «Россия. Взгляд со стороны» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Русская женщина неосознанно красивая. Она любит выглядеть нарядной и ухоженной во время выходов», — отметил он

Девушки в России умеют любить безоговорочно. Они готовы на многое закрыть глаза, но никогда не простят измену, считает иностранец. Мужчина добавил, что россиянки знают себе цену и не станут соглашаться на обычные недорогие кафе и забегаловки. Женщины хотят, чтобы мужчина рядом был хорошо одет и ухожен. Индиец посоветовал заранее узнать пять лучших заведений в городе для свиданий.

Субхасиш уверен, что русская дама никогда не даст партнеру умереть от голода. А если женщина встала к плите, то она приготовит сразу много блюд на несколько порций.

«Она обожает готовить!» — рассказал он.

Русские женщины сильные. Житель Индии очень удивился, когда его супруга рубила дрова в 30-градусный мороз, чтобы обогреть дом. При этом, иностранец отметил, что россиянки любят, когда им помогают нести пакеты из магазина или приоткрывают перед ними дверь. А главное женщины в России ищут себе уверенных мужчин, которые все планируют наперед, подытожил Субхасиш.

Американец Джейкоб восхитился земляничным вареньем из России. Иностранец отметил приятную консистенцию продукта и подчеркнул, что варенье лучше всего есть с батоном и чаем.