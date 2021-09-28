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Центробанк обновил официальные курсы валют на 29 сентября

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 15:00
Экономика
Центробанк обновил официальные курсы валют на 29 сентября
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 28 сентября. Рубль укрепил свои позиции к основным иностранным валютам. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Стоимость национальной валюты США опустилась на 15,30 копейки и составила 72,51 рубля за доллар. Европейская валюта подешевела на 36,03 копейки, до 84,68 рубля за единицу.

На открытии торгов Московской биржи доллар, наоборот, продемонстрировал рост. Его стоимость поднялась на 1,75 копейки, до 72,55 рубля. Биржевой курс евро при этом остался без изменений — на уровне 84,8 рубля.

Курс рубля на конец 2021 года способен оказаться на уровне 68-73 рублей за доллар и 78,5-92,7 рубля за евро. Таким прогнозом поделился аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

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