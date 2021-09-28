Точка притяжения боевиков: как США создают террористический хаб в Судане

Последние события в Судане свидетельствуют о том, что восточноафриканское государство превращается в новый террористический хаб. Страна ослаблена и переживает переходный период, начавшийся после свержения режима Омара аль-Башира в 2019 году, что делает ее идеальной целью для давления извне.

Уже сейчас Судан является пристанищем как для сирийцев, среди которых граждане, бежавшие от войны, и боевики, спасавшиеся от правосудия после разгрома ИГ1 (запрещена в РФ), так и для афганцев, покидающих родину после прихода к власти «Талибана»1 (запрещен в РФ).

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как Судан превращается в новый центр скопления радикальных исламистов и как этому способствуют США.

Ослабленная страна

Переходный период знаменует радикальные изменения в устройстве государства. Судан не стал исключением, чем с присущим американцам рвением решил воспользоваться Белый дом.

В конце прошлого года в силу вступило решение об исключении восточноафриканской державы из списка стран-спонсоров терроризма. Однако по прошествии 10 месяцев, очевидно, что данное событие лишь загнало Хартум в еще более узкие рамки требований США.

Федеральное агентство новостей /

Правительство во главе с Абдаллой Хамдоком взяло курс на сотрудничество с международными финансовыми структурами и объявило об открытости иностранным инвестициям. Тем не менее в каждом шаге переходного кабмина просматривается влияние Вашингтона.

Так, иностранное вмешательство вынуждает республику идти на невыгодные сделки, ухудшающие и без того бедственное положение граждан. Но для возвращения лояльности США списывают Судану многомиллиардные долги и восстанавливают репутацию Хартума в глазах международного сообщества.

Немаловажным остается пункт в военном бюджете Штатов на 2021 год, который включает в себя закон «О поддержке демократического транзита в Судане», спонсирующий продвижение американских интересов — фактически вмешательство во внутренние дела страны. Все это происходит на фоне ежегодного сокращения численности правительственных военнослужащих: 210 тысяч в 2017 году против 195 тысяч в текущем.

Белый дом подготовил плацдарм на востоке Африки для реализации дальнейшей тактики по превращению государства в террористический хаб, о чем свидетельствуют события, последовавшие за выведением американских сил из Афганистана.

Афганские «беженцы»

Радикальное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в середине августа, после стремительной кампании по захвату контроля над ключевыми административными центрами республики, которая продлилась меньше двух недель. Последним пал Кабул — боевики вошли в афганскую столицу без боя, а прежнее правительство добровольно сложило с себя полномочия, заявив о передаче власти радикалам.

Global Look Press / Ahmad Massoud

Это произошло после того, как весной президент Джо Байден объявил о начале полного вывода войск США из ближневосточного государства, что развязало руки боевикам. Их молниеносное продвижение побудило тысячи граждан спешно покинуть родину, спровоцировав обострение гуманитарной ситуации в регионе.

Уже в августе появились сообщения, что Вашингтон попросил Судан о размещении афганских беженцев.

مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بطلب إلى السودان لاستضافة للاجئين الأفغان وقال المصدر إن السودان وضع الطلب الأمريكي قيد الدراسة مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى ترتيبات هذا ووافقت عدد من الدول على إجلاء اللاجئين الأفغان.#طيبة #السودان pic.twitter.com/m6e3y31uOR — قناة طيبة الفضائية (@TaybaSD) August 22, 2021

Тогда же Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что держава является одной из стран, согласившихся принять покинувших Афганистан граждан.

MORE NEWS ... BLINKEN just told lawmakers that the following countries have offered to house Afghan refugees:



Albania, Bulgaria, Canada, Columbia, Costa Rica, Chile, Kosovo, North Macedonia, Mexico, Romania, Qatar, Rwanda, Uganda, Sudan, Ukraine



reporting w/ @laraseligman — Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) August 20, 2021

Окончательно решили 3 сентября, о чем заявил глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. По его словам, руководство страны рассмотрело просьбу о принятии афганцев, поскольку имеется информация о личности тех, кто прибудет, периоде их нахождения и биография. В общей сложности Хартум ожидает порядка пяти тысяч человек.

Тем не менее печальный опыт прибытия сирийских беженцев в Судан может свидетельствовать о том, что при США в роли куратора одобренный план столкнется с современными реалиями ослабленной переходным периодом восточноафриканской державы.

В годы активных боевых действий в Сирии многие граждане ближневосточной страны бежали, спасаясь от войны. Власти Хартума приняли их и даже многим предоставили гражданство. Однако позже выяснилось, что дружелюбная, на первый взгляд, инициатива погрязла во взяточничестве.

Большинство выданных документов оформили незаконно. Коррумпированные госслужащие продавали гражданство сирийцам ради личной выгоды.

Многим бежавшим из Сирии террористам тогда удалось начать новую жизнь в восточноафриканской стране благодаря сложившейся ситуации. Они воспользовались случаем на фоне сокрушительных поражений ИГ в САР и в настоящее время до сих пор находятся в Судане.

Федеральное агентство новостей / Мохамад Жарбуа

Сценарий повторяется, однако уже с беженцами из Афганистана. Теперь, согласно тиражируемой СМИ информации, Хартум примет тысячи афганцев в обмен на вознаграждения со стороны ряда стран, среди которых и США.

Путь в Судан

Вашингтон осознал провал в Афганистане задолго до официального объявления о выводе сил из страны. В связи с этим Хартум стал «планом Б» Белого дома по размещению террористического хаба, только в Африке.

Теперь, когда власть в руках «Талибана», он намерен бороться с присутствием боевиков ИГ в регионе. На территории республики, как утверждают талибы, продолжаются разведывательные мероприятия, по результатам которых членов «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) арестуют и передадут правосудию. Это вынуждает радикальных исламистов бежать из Афганистана и окрестных государств.

И точкой их притяжения как раз является Судан. Страна, подготовленная для этого американцами, ослабленная и переживающая затяжной кризис в переходный период, с готовым на сотрудничество с Белым домом правительством.

Развязанные по инициативе Вашингтона конфликты на Ближнем Востоке привели к тому, что в Судан годами съезжались не только беженцы, но и террористы. И на фоне ситуации в Афганистане их количество увеличивается.

1 Организация запрещена на территории РФ.