Промоутер Усика заявил, что бой-реванш с Джошуа может пройти в феврале или марте

Киев, 28 сентября. Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может пройти на киевском стадионе «Олимпийский» в феврале или марте 2022 года.

Как отметил промоутер украинского чемпиона Александр Красюк, повторный поединок может пройти в конце зимы или начале весны будущего года.

«Мы хотим, чтобы на Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами», — сказал он на пресс-конференции.

Напомним, в минувший уикенд Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе, одержав победу над Джошуа в 12-раундовом поединке. Судьи приняли единогласное решение о победе украинца. По окончании боя Усик заявил, что ему предстоит провести реванш с 31-летним британцем. При этом он уточнил, что хотел бы провести поединок в украинской столице. В активе Усика 19 побед в 19 боях, 13 из них завершились досрочно.