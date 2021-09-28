Амстердам, 28 сентября. Крупнейшие издания Нидерландов используют хитрую географическую манипуляцию с целью выгородить Украину в деле крушения MH17 над Донбассом, выяснил журналист Эрик ван де Бек.

На скандал в западной журналистской среде обратила внимание «ПолитРоссия». Детали «амстердамской схемы» западных СМИ в деле MH17 раскрыл ван де Бек в своем блоге в Twitter. Больше всего досталось крупнейшему коммерческому телеканалу Нидерландов RTL, который репортер и поймал на откровенной подмене понятий.

«Киев заявил, что больше не контролирует Крым, потому что Москва разместила там своих авиадиспетчеров. MH17 разбился в Донбассе. Не в Крыму!» — обратил внимание общественности журналист.

По мнению голландца, замена Крыма на Донбасс в общественном и политическом дискурсе — это не ошибка, а намеренная манипуляция информацией и массовым сознанием. Таким образом в западных СМИ формируется сразу два нарратива: с одной стороны утверждается, что Киев «не имел возможности» предупредить борт MH17 об опасности, с другой — что украинские власти якобы предупреждали малайзийских пилотов, но те их не послушали.

«RTL создает ложное впечатление, что Киев предупредил о небезопасном воздушном пространстве. Это не так», — резюмировал Эрик ван де Бек.

Еще одним камнем преткновения в спорах вокруг расследования дела MH17 стал недопуск российских экспертов к процессу дознания. По мнению ведущего эксперта Международного уголовного суда Герт-Яна Кнопса, подобное решение наносит непоправимый урон объективности всего судебного процесса.