Снова Китай: эксперты объяснили, что стало стимулятором спроса на нефть

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть, золото и курс рубля по итогам мировых торгов. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Нефть продолжает чувствовать себя на бирже достаточно хорошо и уверенно. На старте недели цены на топливо показали очередной рост, поднявшись до уровня в 80 долларов за баррель. В ходе утренних торгов им удалось преодолеть эту отметку и остаться в районе 80,70 доллара.

«Поддержку нефти продолжает оказывать фактически энергетический кризис, который сейчас сложился в Китае и Европе на фоне достаточно высокого спроса на нефть и на газ, — отмечают аналитики. — Цены на газ преодолели отметку в 1000 долларов за кубометр, и на этом фоне компании начинают скупать черное золото как альтернативу, поскольку такие высокие цены делают нерентабельным использование газа».

Довольно большие проблемы отмечаются сегодня и с электроснабжением в Китае, где без подключения электроэнергии остались промышленные предприятия в 17 провинциях. По оценкам инвестиционного банка Goldman Sachs, эта ситуация сказалась негативно на 44% предприятий в стране, что в итоге стало дополнительным стимулятором спроса на нефть.

«Участники рынка ожидают, что спрос на нефть может увеличиться на 500 тысяч баррелей в сутки из-за дополнительного спроса со стороны энергетических компаний. При этом предложение пока остается ограниченным, поскольку действует сделка ОПЕК. Возможно, на ближайшем заседании 4 октября организация сможет немного снизить ограничения на добычу и увеличить объемы поставляемой нефти», — делятся экономисты.

Пока что высокие расценки на топливо сказываются без позитива на мировой экономике, поскольку становятся причиной роста инфляции и снижения экономической активности, что тормозит восстановление рынка после пандемии COVID-19. Тем не менее на данный момент актуальным для черного золота остается более высокий диапазон от 77 до 82 долларов за баррель.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото в последние дни чувствует себя стабильно и торгуется вокруг отметки 1750 долларов за унцию, говорят финансисты. Основная помеха росту актива — не менее уверенное положение американского доллара на мировом рынке, который по индексу DXY сумел укрепиться до отметки 93,6 пункта.

«Но основным фактором стал рост доходности десятилетних американских гособлигаций, которые поднимались в моменте до 1,5%. И здесь, конечно, главным моментом для поддержки доллара и роста доходностей стало ожидание скорого сворачивания стимулов со стороны ФРС и, соответственно, повышение процентной ставки в следующем году. Для золота это сейчас является негативным сигналом», — подчеркивают эксперты.

В фокусе участников рынка сегодня — выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который, вероятно, прокомментирует текущую ситуацию в экономике США и обозначит действия организации в отношении денежно-кредитной политики. Также значение для рынка и золота, в частности, будут иметь данные по ВВП за II квартал, публикация которых ожидается уже в этот четверг.

Пока актуальным диапазоном для золота становится интервал от 1720 до 1760 долларов.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Рубль чувствует себя достаточно уверенно: вчера валюте удалось подняться с отметки 73 до отметки 72,50 рубля за доллар. По итогам утренних торгов, говорят эксперты, мы продолжаем торговаться там же.

«Серьезную поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и на газ: все-таки это благоприятно сказывается на прибыли наших нефтегазовых компаний. Плюс сейчас действует налоговый период: у наших экспортеров получилась достаточно высокая выручка, которую они законвертируют для уплаты налогов», — рассказывают аналитики.

С другой стороны, по их словам, на наш долговой рынок продолжает оказываться давление. Индекс JPY продолжает снижаться (упал до 142,5 пункта), что обусловлено неопределенностью санкционной тематики со стороны США.

«Пока это немного нивелируется тем, что в условиях достаточно высокой инфляции ожидается, что на ближайшем заседании наш Центральный банк пойдет на очередное повышение процентной ставки. Это, соответственно, повысит доходность рублевых активов, российских облигаций. Конечно, на этом фоне рубль пока сохраняет определенную стабильность и держит диапазон 72,5 – 74,5 рубля за доллар», — заключают экономисты.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала причины роста нефти до 80 долларов за баррель. По ее словам, ключевой триггер динамики остается прежним — инвесторы рассчитывают на заметный рост спроса на энергоносители в четвертом квартале.