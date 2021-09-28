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Путин призвал запустить новый проект расселения аварийного жилья в России

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 14:46
Общество
Путин призвал запустить новый проект расселения аварийного жилья в России
 /  Александр Фролов

Москва, 28 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости запустить новую программу по расселению граждан.

Глава государства призвал разработать новый проект по расселению россиян из жилья, которое оценивается как аварийное. Программу планируют запустить уже со следующего года. Лидер страны подчеркнул, что необходимо вытащить жителей России из трущоб. Россияне должны получать качественное и современное жилье. Также президент РФ не исключил введение дополнительных мер для поддержки семей с детьми и повышение пенсий.

Владимир Путин ранее назвал четыре «главных врага» России. По мнению президента, ими являются бедность, инфраструктура, проблемы в образовании и здравоохранении.

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путин аварийное жилье расселение
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