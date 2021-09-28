Владимир Путин анонсировал повышение пенсий россиян в ближайшие годы

Москва, 28 сентября. Российские власти будут и дальше повышать пенсии, заявил президент страны Владимир Путин.

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства заявил, что на повышение пенсий в ближайшие годы заложены средства в федеральный бюджет.

«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — обратился Владимир Путин к членам совещания.

Кроме того, президент заявил, что всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в России в 2023 году проиндексируют довольствие на 5% дополнительно. Путин также не исключил дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми.