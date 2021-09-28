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Путин анонсировал дополнительную индексацию довольствия военным в 2023 году

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 14:48
Экономика
Путин анонсировал дополнительную индексацию довольствия военным в 2023 году
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 сентября. Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в России в 2023 году проиндексируют довольствие на 5% дополнительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства до этого отметил, что в курсе определенных диспропорций в уровнях дохода военнослужащих министерства обороны, правоохранительных органов.

«Здесь, безусловно, должны быть приняты решения, которые гармонизируют эту ситуацию. Соответствующее поручение у правительства есть», — указал российский лидер на пленарном заседании съезда «Единой России».

Правительство России ранее внесло в Государственную думу законопроект, предлагающий придать универсальное значение премиям федеральных гражданских служащих. Документ предполагает корректировку условий выплаты указанного вида поощрений.

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путин военные индексация
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