Судан объявил о переносе срока выплат по внешним долгам на 16 лет

Хартум, 28 сентября. Министерство финансов Судана объявило об увеличении срока погашения оставшихся внешних долгов до 16 лет ввиду слабой платежеспособности страны.

Согласно расчетам ведомства, в течение этого периода Хартум сможет реформировать свою экономику, «пострадавшую за последние годы от структурных изменений». В обращении минфина говорится, что переходное правительство уже начало исправлять ситуацию с помощью ряда мер, включая отмену субсидий на товары широкого потребления и унификацию обменного курса.

Новый график погашения подразумевает льготный период в 6 лет, в течение которых имеется возможность не выплачивать проценты. Ожидается также, что полное облегчение долгового бремени в рамках инициативы HIPC завершится через три года начиная с июля 2021-го, то есть с даты включения в нее Судана. За этот срок спишутся порядка 50 млрд долларов.

Министерство добавило, что правительство пока не согласовало условия возвращения средств отдельным государствам и компаниям, с которыми заключены договоры за пределами Парижского клуба. Однако многие кредиторы согласились поддержать усилия Хартума по линии инициативы HIPC. При этом сложность проведения диалога с некоторыми сторонами привела к тому, что власти прибегли к услугам юридических и финансовых консультантов, а также к запросу поддержки от Центрального банка.

Так, обязательства перед Кувейтом, Саудовской Аравией, Китаем, ОАЭ и Индией, не входящими в Парижский клуб, достигают 29,92 млрд долларов, что составляет 39% от общего внешнего долга. В министерстве добавили, что Судан не сможет получить новые нельготные займы из любого источника до тех пор, пока не завершит необходимые процедуры в рамках HIPC.

Африканское государство на протяжении долгих лет переживает острый экономический кризис. Действующее в стране переходное правительство, возглавляемое премьер-министром Абдаллой Хамдоком, активно взаимодействует с глобальными институтами, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк, чтобы разработать программу выхода из тяжелых условий. Для этого оно решилось на проведение ряда реформ, включая отмену субсидий на топливо, электричество, хлеб и лекарства, которые на данный момент лишь усугубили бедственное положение населения и привели к росту нищеты.