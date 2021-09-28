Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 15:04
15:00
Экономика
Центробанк обновил официальные курсы валют на 29 сентября
15:00
Видео
Драгоценный мост построили над каньоном в Грузии
15:00
Общество
Эфир: Что угрожает лидерству России в атомной отрасли
14:59
Экономика
Победа «Башнефти» над «Лукойлом» в суде даст инвесторам позитивный сигнал
14:58
Спорт
Промоутер Усика заявил, что бой-реванш с Джошуа может пройти в феврале или марте
14:53
Происшествия
Навальный стал фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества
14:50
Общество
Учитель физкультуры заставлял первоклассников молиться Аллаху
14:50
Политика
Журналист ван де Бек рассказал о схеме Запада по выгораживанию Украины в деле MH17
14:47
Политика
Политолог Киреев оценил обострение отношений между Косово и Сербией
14:47
Происшествия
ФСБ обнародовала материалы о зверствах нацистов на курорте «Теберда»
Все новости

Судан объявил о переносе срока выплат по внешним долгам на 16 лет
Весь мир
Судан объявил о переносе срока выплат по внешним долгам на 16 лет
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 28 сентября. Министерство финансов Судана объявило об увеличении срока погашения оставшихся внешних долгов до 16 лет ввиду слабой платежеспособности страны.

Согласно расчетам ведомства, в течение этого периода Хартум сможет реформировать свою экономику, «пострадавшую за последние годы от структурных изменений». В обращении минфина говорится, что переходное правительство уже начало исправлять ситуацию с помощью ряда мер, включая отмену субсидий на товары широкого потребления и унификацию обменного курса.

Новый график погашения подразумевает льготный период в 6 лет, в течение которых имеется возможность не выплачивать проценты. Ожидается также, что полное облегчение долгового бремени в рамках инициативы HIPC завершится через три года начиная с июля 2021-го, то есть с даты включения в нее Судана. За этот срок спишутся порядка 50 млрд долларов.

Министерство добавило, что правительство пока не согласовало условия возвращения средств отдельным государствам и компаниям, с которыми заключены договоры за пределами Парижского клуба. Однако многие кредиторы согласились поддержать усилия Хартума по линии инициативы HIPC. При этом сложность проведения диалога с некоторыми сторонами привела к тому, что власти прибегли к услугам юридических и финансовых консультантов, а также к запросу поддержки от Центрального банка.

Так, обязательства перед Кувейтом, Саудовской Аравией, Китаем, ОАЭ и Индией, не входящими в Парижский клуб, достигают 29,92 млрд долларов, что составляет 39% от общего внешнего долга. В министерстве добавили, что Судан не сможет получить новые нельготные займы из любого источника до тех пор, пока не завершит необходимые процедуры в рамках HIPC.

Африканское государство на протяжении долгих лет переживает острый экономический кризис. Действующее в стране переходное правительство, возглавляемое премьер-министром Абдаллой Хамдоком, активно взаимодействует с глобальными институтами, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк, чтобы разработать программу выхода из тяжелых условий. Для этого оно решилось на проведение ряда реформ, включая отмену субсидий на топливо, электричество, хлеб и лекарства, которые на данный момент лишь усугубили бедственное положение населения и привели к росту нищеты.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Судан объявил о переносе срока выплат по внешним долгам на 16 лет
судан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru