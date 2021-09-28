Статуя раздора: почему итальянских женщин оскорбили ягодицы скульптуры крестьянки

Статуя в городе Сапри разожгла настоящий скандал в итальянском обществе. Слишком округлые части изображенной девушки, обтянутые невесомой тканью, стали поводом для обвинений в сексизме.

Скульптура, открытая 25 сентября, посвящена персонажу из стихотворения поэта Луиджи Меркантини «Жница из Сапри». Произведение рассказывает о революции 1848-1849 годов глазами крестьянки.

Однако главной темой обсуждения стал не исторический контекст скульптуры, а ее вид сзади. Одной из первых тревогу забила итальянский депутат Лаура Больдрини. По ее словам, произведение искусства — это доказательство сексуальной объективизации девушек в обществе.

«Статуя является преступлением против женщин и истории, которую она должна отражать. Но почему даже организации представляют женщину только как сексуализированное тело? Мужской шовинизм — одно из зол Италии», — написала политик в личном Twitter-аккаунте.

Заявление Больдрини набрало тысячи откликов как позитивных, так и негативных. Некоторые пользователи согласились, что физическая привлекательность статуи нарушает историческую достоверность источника.

«Собирателем была крестьянка, а не красотка. А эта статуя хорошо бы смотрелась в витрине Амстердама», — заявил комментатор публикации.

Однако большинство граждан Италии не поняли, как бронзовое изваяние может кого-то оскорбить. Один из жителей даже заявил, что ягодицы скульптуры могут приносить удачу.

«Я не вижу в статуе ничего скандального. Те, кто спорит, не знают, что говорят. Получается, что мы должны удалить все прекрасные произведения искусства, которые у нас есть? Ведь многие из них тоже обнажены», — отметила местная жительница.

«Как женщина, я не чувствую, что статуя меня оскорбила. Я не вижу в ней никаких сексистских мотивов», — заявила итальянка.

«Действительно, когда я увидел скульптуру на фотографии, мне она показалась распутной. Но когда я посмотрел на нее вживую, то понял, что она просто прекрасна», — воскликнул местный житель.

Скульптор Эмануэле Стифано уже ответил на многочисленные нападки на своей странице в Facebook. Автор заявил, что разочарован реакцией общественности, ведь он просто хотел показать дуновение ветра с помощью драпировки на платье.