«Укроборонпром» сообщил о нехватке 3000 российских комплектующих для военной техники

Киев, 28 сентября. Украинские оборонно-промышленные предприятия сталкиваются с нехваткой более 3000 комплектующих российского производства, сообщили в «Укроборонпроме».

По данным госкомпании, с 2014 года власти страны пытались сократить эту зависимость. К 2019 году на Украине удалось наладить производство некоторых видов продукции. Тем не менее нехватка комплектующих все еще наблюдается.

«Благодаря активному привлечению предприятиями концерна украинских производителей, стран-партнеров и собственных производственных мощностей проведена замена около 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров», — рассказал директор по закупкам «Укроборонпрома» Роман Аврамов.

Ранее польские аналитики предрекли полный крах оборонно-промышленного комплекса Украины. При этом в «Укроборонпроме» задумались о том, чтобы доставить на Луну государственный флаг, передает телеканал «360».