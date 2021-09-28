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«Укроборонпром» сообщил о нехватке 3000 российских комплектующих для военной техники
Армия
«Укроборонпром» сообщил о нехватке 3000 российских комплектующих для военной техники
facebook.com/ukroboronprom/

Киев, 28 сентября. Украинские оборонно-промышленные предприятия сталкиваются с нехваткой более 3000 комплектующих российского производства, сообщили в «Укроборонпроме».

По данным госкомпании, с 2014 года власти страны пытались сократить эту зависимость. К 2019 году на Украине удалось наладить производство некоторых видов продукции. Тем не менее нехватка комплектующих все еще наблюдается.

«Благодаря активному привлечению предприятиями концерна украинских производителей, стран-партнеров и собственных производственных мощностей проведена замена около 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров», — рассказал директор по закупкам «Укроборонпрома» Роман Аврамов.

Ранее польские аналитики предрекли полный крах оборонно-промышленного комплекса Украины. При этом в «Укроборонпроме» задумались о том, чтобы доставить на Луну государственный флаг, передает телеканал «360».

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украина россия укроборонпром
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