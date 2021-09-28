Моряки из Магадана сняли на видео игру касаток в Охотском море

Магадан, 28 сентября. Магаданским рыбакам в Охотском море удалось запечатлеть на видео преследующую их лодку семью касаток.

Видео с морскими животными мужчина выложил на свою страницу в Instagram. На кадрах видно, как касатки плывут вслед за катером, выныривают из воды и играют. Моряки были восхищены таким редким зрелищем.

В один момент животные стали касаться борта судна. По морским обитателям было видно, что они не боятся людей. Пользователи соцсетей оказались в восторге от опубликованного видеосюжета. Многие удивились, что касатки охотно контактировали с рыбаками. Подписчики моряка отметили, что тоже давно мечтают о такой встрече.

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