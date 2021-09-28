Володин перечислил важные нововведения, вступающие в силу в октябре

Москва, 28 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новые законы, которые начнут действовать в России с 1 октября 2021 года.

По словам парламентария, отдельное внимание следует уделить закону, позволяющему бесплатно сделать профилактическую прививку в частных клиниках. Такие прививки включены в национальный календарь, отметил он.

«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — написал Володин в Telegram-канале.

Кроме того, в октябре в России вступает в силу закон о защите неквалифицированных инвесторов. Перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование, что повысит финансовую грамотность граждан РФ и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои деньги, написал спикер ГД.

Как отметил Володин, большое количество неопытных людей оказалось на фондовом рынке после падения доходности по депозитам. Вместе с тем увеличивается количество непродуманных вложений и пострадавших.