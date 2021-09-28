Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 15:04
15:00
Экономика
Центробанк обновил официальные курсы валют на 29 сентября
15:00
Видео
Драгоценный мост построили над каньоном в Грузии
15:00
Общество
Эфир: Что угрожает лидерству России в атомной отрасли
14:59
Экономика
Победа «Башнефти» над «Лукойлом» в суде даст инвесторам позитивный сигнал
14:58
Спорт
Промоутер Усика заявил, что бой-реванш с Джошуа может пройти в феврале или марте
14:53
Происшествия
Навальный стал фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества
14:50
Общество
Учитель физкультуры заставлял первоклассников молиться Аллаху
14:50
Политика
Журналист ван де Бек рассказал о схеме Запада по выгораживанию Украины в деле MH17
14:47
Политика
Политолог Киреев оценил обострение отношений между Косово и Сербией
14:47
Происшествия
ФСБ обнародовала материалы о зверствах нацистов на курорте «Теберда»
Все новости

Володин перечислил важные нововведения, вступающие в силу в октябре
Политика
Володин перечислил важные нововведения, вступающие в силу в октябре
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 28 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новые законы, которые начнут действовать в России с 1 октября 2021 года.

По словам парламентария, отдельное внимание следует уделить закону, позволяющему бесплатно сделать профилактическую прививку в частных клиниках. Такие прививки включены в национальный календарь, отметил он.

«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — написал Володин в Telegram-канале.

Кроме того, в октябре в России вступает в силу закон о защите неквалифицированных инвесторов. Перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование, что повысит финансовую грамотность граждан РФ и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои деньги, написал спикер ГД.

Как отметил Володин, большое количество неопытных людей оказалось на фондовом рынке после падения доходности по депозитам. Вместе с тем увеличивается количество непродуманных вложений и пострадавших.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Володин перечислил важные нововведения, вступающие в силу в октябре
госдума володин законы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru