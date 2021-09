Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 14 человек, больше 80 получили ранения

Прошедшие выходные в США вновь были омрачены десятками перестрелок в разных штатах. За этот уик-энд пострадало много несовершеннолетних, самому младшему было 14 лет, а в Чикаго неизвестный ранил полицейского. Подробнее о крупных «шутингах» прошедших выходных — в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Иллинойс

В результате перестрелок в Чикаго в эти выходные восемь человек были убиты и 59 ранены.

Chicago shootings: 59 wounded, 8 killed in weekend gun violence https://t.co/lvyeTvPrqz via @abc7chicago — NoogaNative (@NativeNooga) September 27, 2021

Одним из пострадавших стал полицейский Дэвид Браун. Правоохранитель вышел из машины, чтобы оказать помощь, когда неизвестный выстрелил ему по ногам. Коллега отвез его в Медицинский центр Чикагского университета. Это уже 12-й раненый полицейский с начала года, сообщают СМИ.

В субботу около 11 часов вечера произошла перестрелка между двумя подростками 18 и 15 лет и мужчиной. В результате 18-летний погиб на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейские изъяли два пистолета и винтовку, третьего участника разыскивают.

Один человек был убит, а еще трое, в том числе 17-летний подросток, ранены в понедельник утром в Гумбольдт-парке на северо-западной стороне. По ним открыли огонь из темного седана. Нападавший разыскивается.

По данным полиции округа Кук, 18-летняя Мелика Де Ла Гарса была убита в субботу в Западном Элсдоне. Она сидела в припаркованном автомобиле в квартале 5400 на Саут-Аверс-авеню, когда кто-то подошел и выстрелил, пуля попала ей в грудь. Девушку доставили в больницу Маунт-Синай, где она была объявлена мертвой.

18-year-old shot dead on Southwest Side had just returned home after spending day shopping with mother



(Via Sun-Times) https://t.co/mRDzbxGP27 — Bernie “Forget the Alamo, Remember Jan6” Cicirello (@ChicagoBernie) September 27, 2021

В понедельник утром в Грэшеме на Южной стороне был убит мужчина. Стрельба началась после ссоры между двумя чикагцами в возрасте 35 и 38 лет. Более старший выстрелил в своего оппонента. Мужчину доставили в Чикагский университет, где он скончался.

В субботу днем в Саут-Диринге на Южной стороне был смертельно ранен 31-летний мужчина. Он находился на тротуаре в квартале 10200 на бульваре Саут-Йейтс, когда преступник подъехал на автомобиле и выстрелил в него. Пострадавшего доставили в Чикагский университет, где он был объявлен мертвым.

Женщина и 14-летний мальчик были ранены в субботу в результате стрельбы в районе парка Вашингтон на Южной стороне. Около семи вечера они выезжали со скоростной автомагистрали, когда к ним подъехала темного цвета Audi, и один из пассажиров открыл стрельбу.

A woman and a 14-year-old boy were wounded Saturday in a shooting in Washington Park on the South Side. https://t.co/QAS4rJxWLn — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) September 26, 2021

В результате еще одной перестрелки пострадал 17-летний подросток и взрослый мужчина. Неизвестный открыл по ним огонь в квартале 2500 на Саут-Хэмлин-авеню из своего автомобиля. По данным полиции, подросток был ранен один раз в голень и доставлен в больницу на горе Синай. Мужчине пуля попала в ногу, он находится в тяжелом состоянии.

Рот-Айленд

В самом населенном городе штата Рот-Айленд — Провиденсе за выходные произошло шесть перестрелок, в результате которых один человек был убит и пятеро получили ранения.

#BREAKING Providence Police releasing the identity of Saturday's homicide victim as 38-year-old Jorge Garcia of Providence. Major David Lapatin says the victim was getting breakfast with a friend inside a Broad St restaurant when the shooting happened @wpri12 pic.twitter.com/tgLSlQgCrH — Brittany Schaefer (@BrittanyTVNews) September 27, 2021

Жертвой очередного нападения стал 38-летний Хорхе Гарсия. По словам майора полиции города Дэвид Лапатина, мужчина завтракал с другом в кафе на Брод-стрит, когда неизвестный открыл по ним огонь. В результате полученных ран он скончался. Местные жители сделали импровизированный мемориал на месте гибели.

«Это определенно спланированная стрельба, и для этого была причина, и мы ее выясним», — сказал Лапатин.

A memorial is growing outside Roque's Cafe- Restaurant where Jorge Garcia was shot and killed. One man adding candles tells me he had 7 children @wpri12 pic.twitter.com/d0PfRmVHu7 — Brittany Schaefer (@BrittanyTVNews) September 27, 2021

Еще один эпизод со стрельбой произошел на Бельвью-авеню вечером в пятницу. Мужчина сделал паре замечание, в ответ в него выстрелили. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На Атвеллс-авеню повздорили два водителя, после чего один из них достал пистолет и выстрелил другом у в лицо. Пострадавшего мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Второго участника стычки разыскивают.

Нью-Йорк

Крупная перестрелка с пятью ранеными произошла в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке.

Police say five shot, including suspect, after fight breaks out as bars close early Monday in Upper Manhattan. @JohnBDias reports: https://t.co/K579wCi8WU — CBS New York (@CBSNewYork) September 27, 2021

По данным полиции, утром в понедельник неизвестный мужчина открыл огонь по толпе. Полицейские, находившиеся неподалеку, начали стрелять в ответ. В результате происшествия были ранены пять человек, включая стрелка. Все они были доставлены в больницу.

«Мы открыли ответный огонь и попали в человека, у которого было огнестрельное оружие. В дополнение к этому, я полагаю, что были еще четыре жертвы, которые получили ранения», — рассказала начальница патруля полиции Нью-Йорка Хуанита Холмс.

Виргиния

Несколько крупных перестрелок произошли в округе Принс-Джордж, в штате Виргиния.

Police in Prince George’s County, Maryland, say one man is dead after a shooting in an apartment building Friday night. https://t.co/ThE8OCuTAw — WTOP (@WTOP) September 25, 2021

В воскресенье около пяти вечера в результате стрельбы у станции метро Бранч-авеню были ранены три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Еще один подросток, который участвовал в инциденте, но не пострадал, был взят под стражу. Полиция все еще расследует, что привело к инциденту.

В воскресенье около семи часов вечера на парковке на Сент-Барнабас-роуд в Марлоу-Хайтс произошла стрельба, в результате которой мужчина получил множественные огнестрельные ранения. Прибыв на место происшествия, полицейские констатировали его смерть.

В воскресенье утром сотрудник полиции округа Принс-Джордж ранил одного из двух подозреваемых в угоне автомобиля в Темпл-Хиллз, который, как утверждается, вытащил пистолет. Пострадавший получил некритичные травмы и был доставлен в медицинский центр.

Алабама

За выходные в Монтгомери произошло два убийства.

Second homicide investigation of the weekend announced after 20-year-old killed https://t.co/0azFEJCBMn — MontgomeryAdvertiser (@MGMAdvertiser) September 27, 2021

Первой жертвой стал 20-летний Тайриз Гарнер, который был застрелен неизвестным на Экспресс-драйв. Капитан полиции Монтгомери Саба Коулман сказала, что офицеры были вызваны в воскресенье в 11 вечера. Когда правоохранители приехали на место, мужчина был уже мертв.

В субботу была застрелена 19-летняя Кармен Букер, полицейские задержали подозреваемую в преступлении 22-летнюю Пейдж Таунс.

Смерть Гарнера стала 54-м убийством с начала года.

Пенсильвания

В результате стрельбы в Пенн-Хиллз пострадал 17-летний мальчик.

Suspect Sought In Penn Hills Shooting That Injured 17-Year-Old Boy – CBS Pittsburgh



ChronLaw Guns - Shootings Newshttps://t.co/9DPr2Inboz#GunsShootings #news #law #attorney #lawyer — ChronLAW | News for Legal Professionals (@ChronLaw) September 28, 2021

Начальник полиции Говард Бертон заявил, что подростка застрелили у бензоколонки на Франкстаун-авеню. Когда прибыли правоохранители, они обнаружили жертву с многочисленными огнестрельными ранениями. Его доставили в больницу, состояние оценивается как критическое.

Стрелявший попал на видео: это был чернокожий мужчина, одетый в темные брюки и толстовку с капюшоном, его разыскивают.

Теннеси

Перестрелка в Южном Нэшвилле привела к гибели 16-летней девочки.

A teenage girl was killed and another was an injured in a shooting on Eckhart Drive Sunday night. @ColeJohnsonTV is live with the latest details this morning. https://t.co/bG8Pl8ks5B — NewsChannel 5 (@NC5) September 27, 2021

По данным местной полиции, сообщение о стрельбе на Экхарт-драйв поступило около восьми часов вечера в воскресенье. Между группой подростков завязалась ссора, которая закончилась перестрелкой. В итоге 16-летняя Джайния Бердсонг была убита, а 17-летняя Жакилин Толберт получила ранения.

«Мы опечалены потерей. Мы думаем о ее семье и друзьях, которые сегодня скорбят о ней. Наша окружная консультационная группа будет сегодня в средней школе Хиллсборо, чтобы оказать поддержку всем, кто в ней нуждается», — говорится в сообщении округа Дэйвидсон.

Местные жители также создали специальный фонд, чтобы помочь семье с расходами на похороны.

Согласно данным полиции, это 89-е убийство в Нэшвилле с начала года. В 2020-м к этому времени фиксировали 66 подобных преступлений.

В понедельник утром произошла стрельба в округе Генри, в результате которой погиб 30-летний мужчина.

1 dead, 1 injured after domestic dispute leads to shooting in Henry County https://t.co/fJLp9CZiXC — WKRN News 2 (@WKRN) September 28, 2021

По данным полицейских, они обнаружили двух женщин, истекающих кровью на проезжей части. Позже выяснилось, что пострадавшим 30 и 39 лет. Их обеих доставили в больницу Нэшвилла, где одна из них скончалась. После предварительного расследования офис шерифа округа Генри заявил, что эта стрельба стала результатом спора между ними.