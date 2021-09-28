Биржевая стоимость бензина АИ-95 обновила рекорд

Москва, 28 сентября. Бензина Аи-95 вновь начал дорожать и обновил рекордные значения. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Согласно статистике, стоимость Аи-95 достигла 60,253 тысячи рублей за тонну. За сутки она увеличилась на 0,3%.

Вместе с тем стоимость топочного мазута возросла на 3,6%, до 25,78 тысячи рублей за тонну. Последний рекорд стоимости этого вида топлива был отмечен 6 июля 2021 года (25,57 тыс. рублей за тонну).

Бензин Аи-92 также продолжает демонстрировать рост. Цена бензина этой марки поднялась за день на 0,7%, до 56,98 тысячи рублей за тонну.

Стоимость мазута выросла с начала 2021 года на 42%. Эксперты объясняют, что цены на мазут в РФ зависят от экспортного паритета и мировых цен с учетом логистических затрат и экспортной пошлины.