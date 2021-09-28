Глава Tesla Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes

Москва, 28 сентября. Американский бизнесмен Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, занял первое место в рейтинге forbes богатейших людей планеты.

В настоящий момент состояние предпринимателя составляет свыше 203,4 млрд долларов. Это следует из опубликованных сведений рейтинга журнала Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

На второй строчке рейтинга разместился глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с более чем 197 млрд долларов. Тройку лидеров заключил генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, заработавший 174,9 млрд долларов.

Значительную роль в воспитании будущих «космомиллиардеров» — Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Бренсона — сыграла массовая культура, а именно — кинематограф. На это обратил внимание культуролог Андрей Пархоменко.