«Зона образования». Почему форму ЕГЭ следует пересмотреть в Госдуме?

В новом выпуске программы «Зона» Игорь Кимаковский рассуждает на тему образования и отмены ЕГЭ в России.

Первая сфера, на которую нужно обратить внимание после выборов, — это образование. Во время предвыборной кампании сразу несколько партий выступили с предложением об отмене ЕГЭ или его проведении на добровольной основе.

Сфера образования является стратегической для любого государства, в том числе и для России. ЕГЭ, в свое время, был введен для того, чтобы искоренить коррупцию при поступлении в университеты. Другая сторона медали — это неспособность школьников анализировать информацию, вступать в дискуссию и вести диалог. После десяти лет эксперимента над детьми следует сделать выводы и перекроить подход к образованию детей.

Ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский предложил пересмотреть ЕГЭ на уровень современности и вспомнить о советской форме образования, как воспитания детей, а не услуги.

Рассуждения на тему российского образования, его влияния на потенциал детей смотрите в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Зона».