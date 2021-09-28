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Тарзан поможет Наташе Королевой воссоединиться с дочерью
Шоу-бизнес
Тарзан поможет Наташе Королевой воссоединиться с дочерью
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 28 сентября. По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, главным козырем в возможной будущей борьбе певицы за свою внебрачную дочь может стать ее супруг Сергей Глушко по прозвищу Тарзан, пишет Teleprogramma.pro.

При этом культурист ранее ничего не знал о существовании наследницы — вплоть до того, как в эфир вышла передача «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Верховный суд РФ напомнил, что замужняя женщина может воспользоваться методом ЭКО или имплантацией эмбриона только с письменного согласия супруга. Так что Сергей Глушко, он же Тарзан, может помочь жене воссоединиться с дочкой», — заявил Алешкин.

По мнению адвоката, любая мать помнит и любит своего ребенка, несмотря ни на что. Стоит отметить, что Наташа Королева сама от наследницы отказаться не может. Ведь у нее рано или поздно все же проснется материнский инстинкт.

Алешкин пообещал помочь исполнительнице хита «Желтые тюльпаны» в борьбе за дочь. По его словам, процесс займет немало времени.

Суды, скорее всего, будут проходить на территории США, но в таких вопросах суд, как правило, принимает решение в пользу биологической матери.

Напомним, о наличии внебрачной дочери у певицы Наташи Королевой стало известно недавно. Королева несколько лет назад отдала свою яйцеклетку другу-гомосексуалисту. Он в качестве благодарности расплатился за нее биткоинами.

Не так давно в Сети появилась и информация о том, что внебрачная дочь Королевой сможет претендовать на ее имущество.

Ранее сообщалось, что актриса Татьяна Абрамова раскритиковала Королеву за продажу яйцеклетки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тарзан поможет Наташе Королевой воссоединиться с дочерью
наташа королева дочь глушко алешкин яйцеклетка
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