Киев, 28 сентября. Украинский боксер Александр Усик рассказал, что планирует привезти чемпионские пояса в Крым. Он признался, что хочет увидеться с родственниками.

Отвечая на вопрос о гонораре за поединок, он указал, что на данный момент не может сказать. При этом уточнил, что хотелось бы заработать больше пяти миллионов фунтов. Усик также рассказал, что собирается праздновать победу в Крыму.

«Конечно, уже начал. Друзья мои тоже уже начали. Будем вместе праздновать, стрелять. Поедут ли пояса в Крым? Конечно, хочу увидеть тренера, кумовей, сестру», — рассказал боксер на пресс-конференции.

Он также признался, что хочет посетить тренировочный зал, в котором начинал боксерское восхождение. Кроме того, Усик обратил внимание на то, что хочет поблагодарить своего тренера, который научил его думать и боксировать, передает RT.

Напомним, журналисты на пресс-конференциях с участием Усика постоянно провоцируют боксера, задавая вопрос о принадлежности Крыма. Украинец не ведется на провокации. Однажды Усик в эфире украинского ТВ, отвечая на очередной крымский вопрос, отметил, что воссоединение Крыма и России произошло по воле бога.

«Божий. Это по-настоящему», — ответил уроженец Симферополя на вопрос о принадлежности полуострова.

В прошедшее воскресенье украинец победил Энтони Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов. Усик стал чемпионом мира сразу по четырем категориям после победы над британцем.