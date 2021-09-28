Колумбийские военные провели успешную операцию против диссидентов FARC

Богота, 28 сентября. По меньшей мере 10 диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) погибли в результате бомбардировки в тропических лесах. Об этом сообщает глава ВС южноамериканской страны Луис Фернандо Наварро.

El Ejército informó que se realizó un bombardeo contra estructuras del cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’, en el departamento de Guainía. https://t.co/tjaLkblZUW — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 28, 2021

Взрыв, совершенный армией Колумбии, произошел в сельской местности муниципалитета Моричаль-Нуэво, где развито незаконное культивирование кокаинового куста. Операция была проведена против группы диссидентов во главе с лидером под псевдонимом Иван Мордиско, которые занимаются наркоторговлей и бандитизмом. Разведка смогла определить время и место встречи группировки.

В результате взрыва умер Моно Ферней, который был правой рукой Мордиско.

#Exclusivo ¿Quién es alias Ferney, la mano derecha de Iván Mordisco, que habría muerto en bombardeo de las https://t.co/1GuS3fqjDB?https://t.co/abuJ9HtjGL — Revista Semana (@RevistaSemana) September 27, 2021

«На данный момент нам известно о смерти 10 бандитов — членов этой организации в ходе военной операции. Также была изъята большая партия боевой техники», — отметил генерал Наварро в видеовыступлении.

#EsNoticia | En operación de @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia, con apoyo de @FiscaliaCol, fueron neutralizados en Guainía 10 presuntos integrantes de la estructura Armando Ríos de las disidencias de alias Iván Mordisco, entre ellos alias el 'Mono Ferney'



Más detalles en ▶️????️ pic.twitter.com/7UTQZIDxwE — Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional (@SeguridadNalCo) September 28, 2021

Несмотря на то что FARC подписали мирный договор с правительством в 2016 году и многие члены группировки были демобилизованы, некоторые бывшие представители не принимают соглашение и продолжают борьбу с властями. Иван Мордиско был одним из первых, кто выступил против мирного процесса. Его группировка орудует в Арауке, Северном Сантандере, Кауке, Нариньо, Путумайо, Валье, Казанаре, Амасонаса, Уиле и Толиме. Службы безопасности насчитывают около 2500 бывших членов FARC, которые воюют с «Армией национального освобождения» (ELN) и криминальными бандами за территорию. Диссидентов обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых, производстве наркотиков и других преступлениях.

Около двух недель назад армией Колумбии была произведена еще бомбардировка против одного из лидеров ELN с псевдонимом «Фабиан» на юге департамента Чоко.