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Колумбийские военные провели успешную операцию против диссидентов FARC

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 14:21
Весь мир
Колумбийские военные провели успешную операцию против диссидентов FARC
twitter.com  /  @FuerzasMilCol

Богота, 28 сентября. По меньшей мере 10 диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) погибли в результате бомбардировки в тропических лесах. Об этом сообщает глава ВС южноамериканской страны Луис Фернандо Наварро.

Взрыв, совершенный армией Колумбии, произошел в сельской местности муниципалитета Моричаль-Нуэво, где развито незаконное культивирование кокаинового куста. Операция была проведена против группы диссидентов во главе с лидером под псевдонимом Иван Мордиско, которые занимаются наркоторговлей и бандитизмом. Разведка смогла определить время и место встречи группировки.

В результате взрыва умер Моно Ферней, который был правой рукой Мордиско.

«На данный момент нам известно о смерти 10 бандитов — членов этой организации в ходе военной операции. Также была изъята большая партия боевой техники», — отметил генерал Наварро в видеовыступлении.

Несмотря на то что FARC подписали мирный договор с правительством в 2016 году и многие члены группировки были демобилизованы, некоторые бывшие представители не принимают соглашение и продолжают борьбу с властями. Иван Мордиско был одним из первых, кто выступил против мирного процесса. Его группировка орудует в Арауке, Северном Сантандере, Кауке, Нариньо, Путумайо, Валье, Казанаре, Амасонаса, Уиле и Толиме. Службы безопасности насчитывают около 2500 бывших членов FARC, которые воюют с «Армией национального освобождения» (ELN) и криминальными бандами за территорию. Диссидентов обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых, производстве наркотиков и других преступлениях.

Около двух недель назад армией Колумбии была произведена еще бомбардировка против одного из лидеров ELN с псевдонимом «Фабиан» на юге департамента Чоко.

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Все новости / Весь мир / Колумбийские военные провели успешную операцию против диссидентов FARC
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