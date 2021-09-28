Пригожин одержал победу в суде над «Медузой»

Санкт-Петербург, 28 сентября. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы SIA Medusa Project против бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Суд оставил без изменений апелляционное определение Мосгорсуда по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя. Речь идет о недостоверных и оскорбительных сведениях издания «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), журналистов Максима Шевченко и Ильи Косыгина. Ответчики не явились на слушание, отмечает пресс-служба «Конкорда».

«Ранее суд постановил признать распространяемые ответчиками выражения недостоверными, порочащими, удалить информацию, ставшую предметом для иска, и выпустить опровержения. Кроме того, с каждого из них взыскать по 80 000 рублей», — говорится в сообщении.

Юридическая служба «Конкорда» также выразила благодарность сотрудникам суда за высокий профессионализм и проделанную работу в деле Пригожина против «Медузы».

Мосгорсуд ранее уже удовлетворил два иска бизнесмена о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко. Инстанция приняла решение в пользу Пригожина после рассмотрения апелляционных жалоб на вердикты Савеловского районного суда.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.