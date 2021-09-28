Преимущества и «подводные камни» профессии риелтора

Едва ли найдется человек, который не согласится с тем, что покупать и продавать недвижимость ― дело хлопотное. Процесс покупки, как и продажи, требует временных затрат, полного вовлечения и некоторых юридических знаний. И если при продаже главное для владельца ― получить ту сумму, на которую он рассчитывает, то при покупке важных моментов гораздо больше.

При этом дополнительная сложность состоит в том, что все-таки недвижимость покупают и продают не так часто, чтобы досконально разбираться в вопросе. А значит, риск нарваться на неприятности довольно высок. Чтобы сделка прошла быстро, безопасно и законно, необходимо найти квалифицированного помощника. Именно таким и станет риелтор ― специалист по недвижимости. Как стать риелтором с нуля, какие преимущества и недостатки у такой профессии ― рассмотрим в этой статье.

От Древней Греции до наших дней

Удивительно, но кажется, что многие современные специальности появились исключительно недавно. А ведь часто это совсем не так. И профессия риелтора вовсе не изобретение наших дней. Впервые подобная сфера деятельности обозначилась еще в Древней Греции. Да-да, греки и тут были первыми. Именно в Древней Греции стало возможным иметь землю в частной собственности. Такие участки греки отмечали с помощью специальной таблички, на которой было написано «ипотека», что значит «залог» или «заклад».

С появлением частной собственности образовался и рынок недвижимости. Стали появляться границы участков, сами участки начали выставляться на торги. Потребность в посредниках между покупателями и продавцами, которые в курсе цен и правил торговли, образовалась сама собой.

В России в этом вопросе, как и во многих других, первым был царь Петр I: именно при нем появились в обиходе слова «недвижимое имущество». Впоследствии при Екатерине II появилось и слово «собственность». Однако до реальных риелторов было еще далеко. Первые конторы по вопросам недвижимости появились в конце XIX века. Сотрудники контор занимались всем тем, чем и занимаются риелторы сегодня: помогали с покупкой, продажей и арендой. В начале XX века в России выходила даже газета о рынке недвижимости ― «Сборник спроса и предложения».

pexels.com / RODNAE Productions

В Советском Союзе с частной собственностью было сложно. Покупка и продажа квартиры была невозможна, квартиру можно было только обменять. Как обстояло дело, замечательно и емко написано в знаменитом романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Только государство могло оказывать населению риелтерские услуги. Вопросом заведовало специальное учреждение, которое называлось «Бюро по обмену жилой площади». Логично, что (как и во многих других житейских вопросах) этого было недостаточно. В связи чем возник нелегальный рынок недвижимости, на котором работали частные риелторы-маклеры ― тоже нелегально.

Частные агентства недвижимости возникли уже после перестройки в 1990-х годах. Частная собственность стала законной, а вскоре на рынке недвижимости начался бум. Тогда властями была запущена кампания по приватизации жилья. Услуги риелторов стали, мягко говоря, очень популярны.

С тех пор профессия риелтора никуда не уходила и по-прежнему пользуется популярностью. Ведь вникать во все тонкости вопроса ради одной-двух продаж не представляется возможным.

Что делает риелтор

Как любая посредническая работа, услуги риелтора часто кажутся ненужными. Многие думают, что продать, купить или сдать в аренду недвижимость не очень сложно: нужно всего лишь оформить документы, подписать договор и получить или заплатить деньги. Это ошибочное мнение, подтверждением чему служит наличие огромного количества юристов, специализирующихся на вопросах недвижимости и судебных исков, которые регулярно рассматриваются российскими судами.

Передача прав на собственность имеет такое количество нюансов и «подводных камней», что пытаться разобраться в этом, не являясь профессионалом, по меньшей мере смело, если не сказать, глупо. Но что же все-таки делает риелтор? Рассмотрим кратко круг его задач.

Федеральное агентство новостей /

Прежде всего, работа ведется в двух направлениях: поиск клиентов и поиск объектов. Например, клиент хочет приобрести квартиру, у него есть ряд условий. Соответственно, риелтор анализирует предложения на рынке и подбирает наиболее подходящие варианты. Он собирает информацию об объекте, учитывая озвученные условия (жилая площадь, этажность, наличие лифта, инфраструктура и прочее).

Если у риелтора есть объект в работе, то есть недвижимость на продажу, он ищет клиентов и готовит сделку:

контролирует готовность объекта к продаже;

помогает собрать необходимые документы продавцу;

проводит смотр квартиры потенциальными покупателями;

проверяет наличие всех документов у обеих сторон;

готовит договор о купле-продаже.

Сделка считается совершенной, когда стороны подписали договор, а также осуществили оплату недвижимости по договору.

Нередко риелторов привлекают к оценке недвижимости, это отдельная услуга. Как правило, она нужна в случае тяжб при наследовании, разделе имущества или для последующей продажи. Агент по недвижимости в этом случае оценивает стоимость объекта, исходя из ситуации на рынке. В результате заказчик получает сумму, от которой может отталкиваться при выплате компенсации второй стороне или при продаже.

Сколько зарабатывает риелтор, сказать сложно, потому что доход зависит от многих факторов: региона проживания, активности и стоимости сделки, так как агент по недвижимости получает, как правило, процент. Если речь идет о работе в агентстве, то как правило, заработок складывается из небольшого оклада (около 30 тысяч рублей) и все тех же процентов от сделки. В начале карьеры доходы у агентов совсем невысокие, но в дальнейшем комиссии от продажи могут доходить до миллиона рублей и выше. Кроме того, в сфере коммерческой недвижимости заработок выше.

Где учиться на риелтора

На текущий момент отдельного направления по специальности «риелтор» в российских вузах не существует. При наличии высшего образования профессию можно освоить на специальных курсах, как при государственных вузах, так и при крупных компаниях, занимающихся сделками с недвижимостью.

Если речь идет об обучении после 11 класса с последующим трудоустройством в сфере недвижимости, имеет смысл получать юридическое образование в области имущественного права.

pexels.com / RODNAE Productions

Плюсы и минусы профессии риелтора

Агенты по недвижимости все более востребованы. Ритм современной жизни зачастую просто не предполагает возможности тратить время на поиск объекта или покупателя самостоятельно, что уж говорить о просмотрах, без которых едва ли можно обойтись. Поэтому устроиться риелтором и найти свою клиентуру более чем реально. Какие еще преимущества можно отметить?

практически отсутствует «потолок» заработка;

гибкий график работы;

широкий круг знакомств;

полезные знания и опыт.

Чтобы быть максимально объективными, перечислим и недостатки, с которыми может столкнуться будущий агент по недвижимости:

нестабильный заработок в начале карьеры;

работа с людьми зачастую требует эмоциональных ресурсов;

часто ненормированный рабочий день;

необходимость постоянно быть на связи;

некоторое предубеждение в обществе против риелторов.