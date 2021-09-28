Солонников объяснил, почему Twitter рекомендует Медведеву подписаться на Навального

Соцсети имеют моральное право рекомендовать своим пользователям только тот контент, за который им было заплачено как за рекламу. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал интервью каналу RT, в котором высказал свое возмущение относительно рекомендаций Twitter, посоветовавших бывшему главе государства подписаться на профиль Алексея Навального, ранее снявшего про него фильм «Он вам не Димон». Медведев подчеркнул, что подобное «поведение» иностранной социальной сети является в чистом виде вмешательством в суверенные дела РФ.

«Любая попытка «всучить» тот или иной контент — неважно, политический или нет — как со стороны Twitter, так и со стороны других соцсетей является проявлением манипуляции предпочтениями их пользователей, — заявил Солонников. — Я говорю сейчас о ситуациях, когда я не ищу целенаправленно страничку блогера, но мне ее настоятельно рекомендуют, постоянно подсвечивая и мотивируя подписаться на нее. Таким образом Twitter активно продвигает транслируемую этим блогером позицию».

По словам политолога, совсем иная ситуация в том случае, если владелец продвигаемого соцсетью аккаунта заплатил ей за продвижение.

«В таком случае это просто бизнес, — заметил эксперт. — Ничего страшного нет в том, что тот же Twitter будет показывать в рекомендациях странички с рекламой автомобилей или кроссовок».

По мнению собеседника ФАН, надо разделять бизнес и политику платформы.

Prt Scr youtube.com / Правительство России

«Если соцсеть зарабатывает на продвижении — это одно, а если сама разделяет идеи того или иного своего блогера, имеющего аккаунт на ее серверах, то это уже нечто совершенно другое, что действительно можно назвать вмешательством в частную жизнь пользователя и попытку повлиять на его политическое самосознание, — заметил Солонников. — Так что если люди, администрирующие аккаунт Навального в Twitter, заплатили руководству соцсети за продвижение, то тогда никаких проблем я не вижу».

Политолог также предположил, почему Twitter, рекомендации которого пользователям делаются на основе изучения их предпочтений, посоветовал Медведеву подписаться на Навального.

«Думаю, что Дмитрий Анатольевич больше интересуется не миром шоу-бизнеса, а миром политики, — заметил эксперт. — Так что и контент, который был ему предложен, имеет политическую направленность».

Ранее собеседник ФАН объяснил «нежелательность» организации по наблюдению за выборами ENEMO на территории России.