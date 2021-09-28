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Проект закона о запрете работы в такси с судимостью внесен в Госдуму
Общество
Проект закона о запрете работы в такси с судимостью внесен в Госдуму
pixabay.com/PD

, 28 сентября. Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, по которому люди с судимостью не смогут работать в такси.

Текст законопроекта опубликован в электронной базе Госдумы. Водителям, которые имеют судимость, могут запретить управлять такси, автобусами, трамваями и троллейбусами. Речь идет гражданах, у которых не погашена или не аннулирована судимость по особо тяжким преступлениям.

Так, у водителей не должно быть судимости против основ конституционного строя, общественной и государственной безопасности. Также водить общественный транспорт будет запрещено людям, которых судили по статьям об убийстве, похищении человека, грабеже, умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, преступлении против половой неприкосновенности.

Примерно 16 тыс. граждан России погибли в результате преступлений с начала 2021 года, сообщалось ранее. Об этом свидетельствуют материалы МВД по преступной статистике.

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госдума законопроект водитель судимость
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