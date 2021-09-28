Верный пес вот уже три года не покидает могилу своего хозяина

Собака сопровождала процессию на похоронах, после чего осталась и все это время ни разу не покидала надгробие любимого хозяина, став местной достопримечательностью.

Друг познается в беде, даже если эта беда — невосполнимая потеря одного из них. Душераздирающее зрелище открывается глазам посетителей кладбища провинции Рио-Негро в Аргентине. Пес тоскует по своему хозяину и будто бы ждет его возвращения, лежа на гранитной плите, словно на придверном коврике у двери, которая уже никогда не откроется.

Местные гробовщики рассказывают, что пес очень ласковый, добрый и отзывчивый. Он дает себя погладить и даже сопровождает их на экскурсиях. Родственники погибшего уже предпринимали попытки забрать его, но все безуспешно.

«Однажды приехал родственник погибшего, он искал эту собаку. Человек погрузил его в грузовик, но на углу пес выскочил и вернулся. Вы видите, что он хочет быть со своим хозяином всегда, до смерти и после нее», — вспоминает могильщик Дэниел Чистерна.

«Мне все еще с трудом верится, что существуют такие животные. Он очень добрый. Пес прожил всю свою жизнь с владельцем, и когда тот умер, щенок пришел сюда и остался. Я очень растроган, потому что никогда такого не видел», — добавил Дэниэль.

За время своего трехлетнего «кладбищенского» проживания пес стал частью команды местных работников. О нем рассказывают посетителям.