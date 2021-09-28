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Крупное возгорание замечено на американской базе «Виктория» в Ираке

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 13:58
Весь мир
Крупное возгорание замечено на американской базе «Виктория» в Ираке
Global Look Press  /  Khalil Dawood/Xinhua

Багдад, 28 сентября. Очевидцы сообщают о серьезном возгорании на территории военного лагеря «Виктория», где дислоцированы военнослужащие США, в окрестностях столицы Ирака.

Видео с места происшествия появились в социальных сетях. На роликах видны огромные клубы черного дыма, поднимающиеся с территории объекта.

Информации о причинах возгорания, как и о пострадавших или нанесенном ущербе, пока не поступало.

Пока неясно, может ли идти речь об атаке на военный объект, где находятся американские военные. Однако в текущем году базы США на территории Ирака подвергались нападениям уже несколько десятков раз.

Так, к примеру, 3 мая по той же базе «Виктория» были выпущены несколько ракет, одну из них удалось перехватить зенитной системе C-RAM. До этого аналогичная атака произошла 22 апреля — все выпущенные снаряды упали на территории объекта, погиб один иракский военнослужащий.

В подобных нападениях регулярно обвиняются проиранские группировки. Сами представители этих формирований заявляют о стремлении вытеснить американских военных с территории республики.

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сша ирак происшествия
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