Крупное возгорание замечено на американской базе «Виктория» в Ираке

Багдад, 28 сентября. Очевидцы сообщают о серьезном возгорании на территории военного лагеря «Виктория», где дислоцированы военнослужащие США, в окрестностях столицы Ирака.

????????BIG BREAKING – Iraq:

Plumes of smoke rise inside the US Victoria Military Base near #Baghdad International Airport.



Possible attack by pro-Iranian terrorists. pic.twitter.com/HhdQ1mhudf — Jeana Luft (@Jeana_Luft) September 28, 2021

Видео с места происшествия появились в социальных сетях. На роликах видны огромные клубы черного дыма, поднимающиеся с территории объекта.

Информации о причинах возгорания, как и о пострадавших или нанесенном ущербе, пока не поступало.

Пока неясно, может ли идти речь об атаке на военный объект, где находятся американские военные. Однако в текущем году базы США на территории Ирака подвергались нападениям уже несколько десятков раз.

Так, к примеру, 3 мая по той же базе «Виктория» были выпущены несколько ракет, одну из них удалось перехватить зенитной системе C-RAM. До этого аналогичная атака произошла 22 апреля — все выпущенные снаряды упали на территории объекта, погиб один иракский военнослужащий.

Scenes from the fire that broke out inside the Victoria base of the American forces in #Baghdad airport following a missile attack last night#Iraq

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F. 1 pic.twitter.com/WRJqvQyiv2 — Index Hakeem (@Hakrasha1) April 23, 2021

В подобных нападениях регулярно обвиняются проиранские группировки. Сами представители этих формирований заявляют о стремлении вытеснить американских военных с территории республики.