МИД России выразил беспокойство на фоне обострения ситуации в Косово

Москва, 28 сентября. Россия озабочена обстановкой в Косово, заявили в МИД России. По сообщению ведомства, ситуация в регионе развивается по сценарию от плохого к худшему.

В министерстве выразили беспокойство на фоне обострения ситуации в Косово. Москва призывает НАТО и Евросоюз убедить администрацию Приштины отозвать войска с севера региона, подчеркнули в МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об оккупации спецназом Косово севера региона и Метохии. Белград выполняет свои обязательства, пока Приштина сохраняет свое военное присутствие на территориях. Другие страны молчат об оккупации севера Косово и Метохии, добавил сербский лидер.