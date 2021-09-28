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МИД России выразил беспокойство на фоне обострения ситуации в Косово
Политика
МИД России выразил беспокойство на фоне обострения ситуации в Косово
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 28 сентября. Россия озабочена обстановкой в Косово, заявили в МИД России. По сообщению ведомства, ситуация в регионе развивается по сценарию от плохого к худшему.

В министерстве выразили беспокойство на фоне обострения ситуации в Косово. Москва призывает НАТО и Евросоюз убедить администрацию Приштины отозвать войска с севера региона, подчеркнули в МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об оккупации спецназом Косово севера региона и Метохии. Белград выполняет свои обязательства, пока Приштина сохраняет свое военное присутствие на территориях. Другие страны молчат об оккупации севера Косово и Метохии, добавил сербский лидер.

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евросоюз нато мид косово
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