Яков Кедми: Россия «сломала» уравнение мирового господства США

Москва, 28 сентября. Россия — государство, «сломавшее» уравнение мирового господства США своими целями и амбициями, и Вашингтон не в силах остановить Москву, уверен политолог Яков Кедми.

Бывший руководитель израильской службы «Натив» указал на то, что Белый дом давно следует плану по установлению контроля минимум над половиной ресурсов и капитала всего земного шара. Однако есть два государства, которые ставят крест на амбициях Вашингтона своим стремлением к самостоятельности, темпами развития и чувством национального достоинства. Единственное, что остается США — пытаться заглушить несогласные государства мнимым весом международного авторитета и санкциями.

«Половина богатств в 1945 году была у США. И как только Россия или Китай начинают развиваться, они разбивают это уравнение, которое лежит в основе американской политики. <...> Вы это изменить не cможете. Все остальное – лирика», — объяснил Кедми.

Высказывание Кедми прозвучало в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», где проходило обсуждение очередных ограничений, одобренных Конгрессом США. Эксперт объяснил, что нет смысла переходить на агрессию в отношении американских парламентариев, ведь они лишь инструмент реализации уже давно составленного плана. Также не имеет смысла паниковать из-за санкций, так как они не несут реальной угрозы для российской экономики и больше похожи на попытку международного оскорбления.

«Есть такие санкции, которые реально влияют и наносят вред. Если этот вред вы считаете нестерпимым, тогда ищите на него ответ. Если санкции нацелены на пропагандистский эффект, отвечайте пропагандой. Когда оскорбляют национальное достоинство, когда оскорбляют руководителей, должен быть соответствующий ответ», — резюмировал эксперт.

Ранее авторитетный политолог Яков Кедми высказался и о «деле Скрипалей», которое также, по его мнению, нацелено на нанесение урона национальному имиджу. Эксперту хватило пяти вопросов, чтобы загнать британские спецслужбы и сыщиков Скотленд-Ярда в угол.