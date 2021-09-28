Украинец Усик после победы над Джошуа вспомнил об Илоне Маске

Киев, 28 сентября. Украинский боксер Александр Усик рассказал, с кем хотел бы встретиться в бою за четвертый чемпионский пояс, а также вспомнил о недавнем поединке с Энтони Джошуа.

По словам абсолютного чемпиона, ему все равно, у кого отбирать пояс: у Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера. Комментируя свое рассечение на лице, он отметил, что столкнулся с Джошуа головами. При этом Усик отметил, что удары британского соперника были очень сильными.

«Не скрою, были удары в подбородок и живот, которые отправляли меня к Илону Маску», — цитирует украинца Sport24.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным решением судей (117:112, 116:112, 115:113), отобрав у соперника три чемпионских пояса в супертяжелом весе. Бой проходил на лондонском стадионе «Тоттенхэм». В активе украинца 19 боев, 13 из которых он завершал досрочно. Для Джошуа это второе поражение в карьере.