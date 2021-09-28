Победа «Башнефти» над «Лукойлом» в суде даст инвесторам позитивный сигнал

В случае успешного судебного исхода в пользу «Башнефти» в деле против «Лукойла» инвесторы получат позитивный сигнал о непредвзятом регулировании рынка в России. Кроме того, «Башнефть» теперь сможет значительно снизить свои издержки при отгрузке нефти заказчикам, считают опрошенные ФАН экономисты, аналитики и эксперты по финансам.

«Башнефть» подала в суд на «Лукойл»

Арбитражный суд Архангельской области принял к производству исковое заявление компании «Башнефть-полюс», которой совместно владеют «Лукойл» (25,1%) и «Роснефть» (74,9%), к подконтрольному «Лукойлу» Варандейскому терминалу на сумму около 9,27 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в постоянное судебное присутствие Арбитражного суда Архангельской области в Ненецком автономном округе. В качестве третьего лица в деле заявлена Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. Рассмотрение иска назначено на 12 октября.

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После истощений запасов нефти в Башкортостане «Башнефть» взялась за освоение месторождений Требса и Титова в Арктике. Прокачивать эту нефть можно было только через построенный «Лукойлом» Варандейский терминал по цене в 38 миллионов долларов. Это значительно выше рыночных цен. «Лукойл» это объяснял уникальностью терминала.

При этом ФАС признал, что цены Варандейского терминала были признаны монопольно высокими. Это подтвердили и арбитражные суды трех инстанций. «Башнефть» оценила свои убытки в 9,2 миллиарда рублей.

Позитивный сигнал

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова обратила внимание, что претензии в Арбитражном суде означают, что компании еще могут выйти на сделку внутри судебного иска.

«Оспорить тарифы на перевалку довольно сложно, тем более задним числом. Компании могут заключить мировое соглашение о формировании устраивающей всех тарифной сетке и только на будущее», — пояснила Анна Бодрова.

Как отметил экономист, эксперт финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, похожие иски давно стали обычной реальностью в спорах хозяйствующих субъектов в России, ЕС, США и многих других странах мира. Равные условия для реализации операционной работы хозяйствующих субъектов очень важны и для прозрачности рынка, и для повышения его привлекательности среди российских и зарубежных инвесторов.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Global Look Press

«В случае успешного исхода в пользу «Башнефти» инвесторы получат позитивный сигнал о непредвзятом регулировании рынка в России, к тому же компания теперь сможет значительно снизить свои издержки при отгрузке нефти заказчикам. Вполне вероятно, что в горизонте начала ноября капитализация «Башнефти» подрастет на 5–7%. Этому также способствует очень благоприятная конъюнктура на мировом рынке нефти», — заключил Андрей Лобода.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому смена совета директоров «Башнефти» и их более эффективное взаимодействие с регионами России будут способствовать повышению эффективности операционной работы и росту дивидендных выплат акционерам. В текущем очень благоприятном году для нефтяной промышленности компания, в том числе за счет смены руководства, сможет компенсировать и понесенные ранее высокие расходы за пользование Варандейским терминалом. Капитализация компании имеет существенные основания для роста, минимум на 5% к середине октября.