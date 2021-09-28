Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 16:36
16:35
Весь мир
Сироты получили школьные комплекты от Сахело-сахарского банка в ЦАР
16:35
Происшествия
Рабочий с ножом залез на крышу коттеджа и требует от хозяйки любви в Новой Москве
16:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева бросила Михаила Шаца вскоре после отмены антидепрессантов
16:33
Весь мир
Оппозиция ЦАР поможет правящей партии в восстановлении республики
16:32
Экономика
Мишустин поддержал позицию бизнеса по привязке налога на прибыль к дивидендам
16:31
Весь мир
Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
16:30
Происшествия
Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в Омске
16:28
Общество
Компания NordWind наладит авиасообщение между Петербургом и Дрезденом
16:27
Спорт
Полузащитник ЦСКА Мухин согласился с решением Карпина не вызывать его в сборную
16:21
Видео
Статуя раздора: почему итальянских женщин оскорбили ягодицы скульптуры крестьянки
Все новости

Победа «Башнефти» над «Лукойлом» в суде даст инвесторам позитивный сигнал

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 15:07
Экономика
Победа «Башнефти» над «Лукойлом» в суде даст инвесторам позитивный сигнал
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Global Look Press

В случае успешного судебного исхода в пользу «Башнефти» в деле против «Лукойла» инвесторы получат позитивный сигнал о непредвзятом регулировании рынка в России. Кроме того, «Башнефть» теперь сможет значительно снизить свои издержки при отгрузке нефти заказчикам, считают опрошенные ФАН экономисты, аналитики и эксперты по финансам.

«Башнефть» подала в суд на «Лукойл»

Арбитражный суд Архангельской области принял к производству исковое заявление компании «Башнефть-полюс», которой совместно владеют «Лукойл» (25,1%) и «Роснефть» (74,9%), к подконтрольному «Лукойлу» Варандейскому терминалу на сумму около 9,27 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в постоянное судебное присутствие Арбитражного суда Архангельской области в Ненецком автономном округе. В качестве третьего лица в деле заявлена Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. Рассмотрение иска назначено на 12 октября.

Победа «Башнефти» над «Лукойлом» в суде даст инвесторам позитивный сигнал
Избирательная комиссия Калининградской области  / 

После истощений запасов нефти в Башкортостане «Башнефть» взялась за освоение месторождений Требса и Титова в Арктике. Прокачивать эту нефть можно было только через построенный «Лукойлом» Варандейский терминал по цене в 38 миллионов долларов. Это значительно выше рыночных цен. «Лукойл» это объяснял уникальностью терминала.

При этом ФАС признал, что цены Варандейского терминала были признаны монопольно высокими. Это подтвердили и арбитражные суды трех инстанций. «Башнефть» оценила свои убытки в 9,2 миллиарда рублей.

Позитивный сигнал

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова обратила внимание, что претензии в Арбитражном суде означают, что компании еще могут выйти на сделку внутри судебного иска.

«Оспорить тарифы на перевалку довольно сложно, тем более задним числом. Компании могут заключить мировое соглашение о формировании устраивающей всех тарифной сетке и только на будущее», — пояснила Анна Бодрова.

Как отметил экономист, эксперт финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, похожие иски давно стали обычной реальностью в спорах хозяйствующих субъектов в России, ЕС, США и многих других странах мира. Равные условия для реализации операционной работы хозяйствующих субъектов очень важны и для прозрачности рынка, и для повышения его привлекательности среди российских и зарубежных инвесторов.

Победа «Башнефти» над «Лукойлом» в суде даст инвесторам позитивный сигнал
Global Look Press  / Zamir Usmanov/Global Look Press

«В случае успешного исхода в пользу «Башнефти» инвесторы получат позитивный сигнал о непредвзятом регулировании рынка в России, к тому же компания теперь сможет значительно снизить свои издержки при отгрузке нефти заказчикам. Вполне вероятно, что в горизонте начала ноября капитализация «Башнефти» подрастет на 5–7%. Этому также способствует очень благоприятная конъюнктура на мировом рынке нефти», — заключил Андрей Лобода.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому смена совета директоров «Башнефти» и их более эффективное взаимодействие с регионами России будут способствовать повышению эффективности операционной работы и росту дивидендных выплат акционерам. В текущем очень благоприятном году для нефтяной промышленности компания, в том числе за счет смены руководства, сможет компенсировать и понесенные ранее высокие расходы за пользование Варандейским терминалом. Капитализация компании имеет существенные основания для роста, минимум на 5% к середине октября.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Победа «Башнефти» над «Лукойлом» в суде даст инвесторам позитивный сигнал
нефть россия башнефть лукойл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru