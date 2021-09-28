Политолог Киреев оценил обострение отношений между Косово и Сербией

Сегодняшние лидеры стран, являющиеся посредниками в конфликте между Косово и Сербией, возможно, хотели бы изменить ситуацию и не допустить обострения между двумя государствами. Но пойти дальше декларативных требований к Приштине они в данное время не способны. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Ответ Сербии

Президент Сербии Александр Вучич ответил послам США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также главе миссии Евросоюза на требование о деэскалации на севере Косово и Метохии. По его словам, Белград не допустит унижения Сербии и ее граждан.

«Мы привержены сохранению мира и соблюдению Брюссельского соглашения, но никак не допустим унижения ни Сербии, ни ее граждан», — заявил он.

Ранее Вучич рассказал, что в нынешнем кризисе сербские силы не входили на территорию Косово, соблюдая международные соглашения. Белград выступает за мир и будет реагировать в случае нападения на сербское население в крае и если не отреагирует НАТО.

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Патрули миссии KFOR под эгидой Североатлантического альянса в понедельник прибыли на КПП «Ярине» на административной линии между севером Косово и Метохии и центральной Сербией для «поддержания безопасности и свободы передвижения».

Обострение ситуации

Как заметил Владимир Киреев, то, что сейчас происходит в Косово — очередное обострение отношений между сербской и албанской общинами. Регион, статус которого по-разному оценивается Сербией и странами, входящими в блок НАТО — это фактически незаконно отторгнутый, вопреки декларируемым международным нормам, регион Сербии.

«Это было частью плана НАТО по ослаблению и подчинению Сербии, в то время еще Югославии, которая мешала США и их союзникам контролировать данный регион. Движущей силой распада Югославии в каждом отдельном регионе становились различные силы. Это и вчерашние пособники нацистов, и исламисты, и другие «прогрессивные» силы. В случае с Косово главной заинтересованной стороной, выступающей за расставание с Сербией, стала мафия, играющая первые роли в европейской работорговле, похищениях людей, незаконному обороту наркотиков (идущих, кстати, с американских военных баз в Афганистане)», — пояснил Владимир Киреев.

Таких вот друзей выбирают себе США, заметил политолог. Это является их «фирменной» чертой.

«Вот эти люди «боролись» за независимость Косово, параллельно занимаясь геноцидом сербов в крае и торговлей органами захваченных сербских военных и мирных граждан. Это данные с Гаагского суда. НАТО и вообще западное сообщество тогда выступили заинтересованной стороной в том, чтобы расчленить остатки Югославии. Естественно, под гарантии «международного» сообщества, что в оставшемся регионе сербам гарантировалась бы безопасность. Эту безопасность мы и видим уже на протяжении 20 лет», — добавил Владимир Киреев.

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По его мнению, фактически то, что сегодня происходит — это демонстрация лицемерия стран, входящих в ЕС и НАТО. Они обещают гарантии безопасности для капитулировавшей в свое время стороны. Возможно, сегодняшние лидеры стран-участниц конфликта и понимают, что они своими руками 20 лет назад создали криминальный анклав, с территории которого по всей Европе осуществляется криминальная деятельность. Она угрожает безопасности всей Европы.

«Но большой вопрос — способны ли они исправить ситуацию? По многим направлениям мы являемся свидетелями неспособности европейцев решить свои проблемы. Возможно, сегодняшние лидеры стран, являющиеся посредниками в данном конфликте, и хотели бы изменить ситуацию. Но пойти дальше декларативных требований к Приштине в данное время не способны. Это пример того, что бывает со страной, поверившей обещаниям ЕС и НАТО о гарантированной им безопасности», — заключил Владимир Киреев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с лидерами Сербии и Косово рост напряженности в регионе. Он также призвал стороны к деэскалации.