Чехия закупит у Израиля четыре батареи ПВО Spyder к 2026 году

Прага, 28 сентября. Министерство обороны Чешской Республики объявило о намерении закупить у израильской оборонной компании Rafael четыре батареи ПВО для замены устаревших советских систем.

Речь идет о системах малой дальности действия Spyder и боеприпасах к ним. Заявленная сумма сделки составляет 631,8 миллиона долларов. Системы, используемые для защиты городов, атомных электростанций и других стратегических объектов будут поставлены на дежурство к 2026 году.

Czech Ministry of Defense Chooses Rafael’s SPYDER Mobile Air Defense System https://t.co/NVzkJMOJ47 via @militaryleakcom — Tango III's Military News (@IiiTango) August 6, 2021

В заявлении оборонного ведомства сказано, что под рассмотрение попали девять систем от семи производителей и израильское оружие оказалось оптимальным вариантом.

«Израильский Spyder оказался наиболее эффективным выбором. Это решение адаптировано к чешским потребностям, совместимо со стандартами НАТО и подразумевает вовлеченность чешской промышленности», — добавляется в сообщении.

Министр обороны Чехии Любомир Метнар приветствовал эту покупку как шаг к избавлению от систем ПВО советского производства 1970-х годов, которые не соответствуют современным стандартам противовоздушной обороны. Тем временем чешское правительство увеличивает военные расходы для модернизации своих вооруженных сил, но открыто признает, что не сможет выполнить свое обязательство как члена НАТО довести оборонный бюджет до 2% от ВВП к 2024 году.

Текущий год отметился укреплением чешско-израильских отношений. Так, в марте Чехия открыла посольское отделение в Иерусалиме, вызвав осуждение со стороны арабских стран и палестинской администрации. Дело в том, что такой шаг является фактическим признанием древнего города столицей еврейского государства и соответствующего права Израиля на владение всем Иерусалимом, что не устраивает арабский мир.

Thank you @JakubKulhanek for your important visit to Israel, which ended with a visit to the office in Jerusalem of the Czech embassy pic.twitter.com/IViWmMYMpJ — Daniel Meron ???????? (@AmbMeron) May 20, 2021

В мае глава МИД Чехии Якуб Кулганек посетил Израиль, где выразил ему поддержку в имевшем место обострении с палестинским движением ХАМАС. При этом над зданиями правительства, министерств и ведомств Чешской Республики были подняты израильские флаги в знак солидарности с ближневосточной страной.

Чехия является далеко не единственным государством, всерьез рассматривавшим закупки израильских оборонительных систем. В текущем году Соединенные Штаты провели испытания двух батарей Iron Dome («Железный купол»), в результате чего сделали заключение о невозможности их интеграции в американскую структуру ПВО. Это связано с совместимостью программного обеспечения, кибербезопасностью и целым перечнем иных аспектов.