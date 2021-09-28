Названы итоги переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы

Мехико, 28 сентября. Третий раунд переговоров по преодолению разногласий между правительством Венесуэлы и оппозицией состоялся в Мехико. Об этом сообщается на официальной странице посольства Норвегии в Мексике.

Comunicado conjunto de las partes de la mesa de diálogo y negociación de #Venezuela en México. pic.twitter.com/uh8eP4dsy9 — Noruega en MX y CA (@NoruegaMexCA) September 27, 2021

Представитель Норвегии, который выполняет роль посредника в процессе диалога между двумя сторонами, Даг Ниландер сообщил, что обе делегации договорились о создании механизмов обеспечения широкого участия для установления мира в стране.

«Стороны согласились немедленно провести несколько консультаций с национальными и международными политическими и социальными субъектами, чтобы как можно скорее создать эффективный механизм диалога и участия», — отметил Ниландер.

#27Sep #MesaDeDiálogo

A las 10:00 am hora #México llega delegación del Gobierno Bolivariano de #Venezuela para iniciar el tercer día del 3er Encuentro de la Mesa de Diálogo y las oposiciones en nuestro paíspic.twitter.com/8bwnad1lpU — Reporte Ya (@ReporteYa) September 27, 2021

В то же самое время представитель Норвегии подчеркнул, что в ходе переговоров особо учитывался гендерный подход, который «необходим для для развития диалога и переговоров».

Nuevamente llega a México nuestra delegación, para continuar la jornada de Diálogo con las oposiciones venezolanas. En un proceso de conversación y debates, del que esperamos nuevos acuerdos y resultados positivos para el pueblo de Venezuela. pic.twitter.com/uL3Woa5MiO — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2021

«Позиции двух сторон сблизились в поисках решений проблем в социальных, экономических и политических вопросах», — сообщил представитель Норвегии.

Также правительство и оппозиция осудили акты ксенофобии по отношению к венесуэльским семьям в Чили, назвав события «явным нарушением прав человека».

El #diálogo entre el gobierno y "la oposición" se retomó tras zanjarse impasse con Noruega. Jorge Rodríguez dijo que se dio por superado el desencuentro por declaraciones de la primera ministra Erna Solberg, quien manifestó en la ONU “su preocupación” por los DDHH en Venezuela. pic.twitter.com/bZ9krpf1wO — La Tabla (@latablablog) September 27, 2021

Ниландер добавил, что обе делегации выразили благодарность за участие в диалоге Королевству Нидерландов, Российской Федерации и Мексике, в столице которой прошли переговоры.

На этой неделе правительство Венесуэлы потребовало освободить дипломата Алекса Сааба, который уже 400 дней находится в тюрьме в Кабо-Верде, чтобы назначить его членом переговорной делегации. По словам спикера парламента Хорхе Родригеса, бизнесмена и дипломата «похитили за границей», при этом нарушив «международные нормы и права человека». Представители оппозиции отметили, что, несмотря на решение венесуэльского правительства, они продолжат диалог.

Переговоры с оппозицией

Третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы начался 24 сентября. Ранее сообщалось, что стороны планировали обсудить «конституционное верховенство права», вопросы экономики, проведения выборов, социальной защиты венесуэльского народа, а также отмену санкций. С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.

С 3 по 6 сентября состоялся второй этап переговоров, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся экономики, борьбы с пандемией и отмены санкций.