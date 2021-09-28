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Названы итоги переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 13:26
Весь мир
Названы итоги переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы
twitter.com  /  @NicolasMaduro

Мехико, 28 сентября. Третий раунд переговоров по преодолению разногласий между правительством Венесуэлы и оппозицией состоялся в Мехико. Об этом сообщается на официальной странице посольства Норвегии в Мексике.   

Представитель Норвегии, который выполняет роль посредника в процессе диалога между двумя сторонами, Даг Ниландер сообщил, что обе делегации договорились о создании механизмов обеспечения широкого участия для установления мира в стране.

«Стороны согласились немедленно провести несколько консультаций с национальными и международными политическими и социальными субъектами, чтобы как можно скорее создать эффективный механизм диалога и участия», — отметил Ниландер.

В то же самое время представитель Норвегии подчеркнул, что в ходе переговоров особо учитывался гендерный подход, который «необходим для для развития диалога и переговоров».

«Позиции двух сторон сблизились в поисках решений проблем в социальных, экономических и политических вопросах», — сообщил представитель Норвегии.

Также правительство и оппозиция осудили акты ксенофобии по отношению к венесуэльским семьям в Чили, назвав события «явным нарушением прав человека».

Ниландер добавил, что обе делегации выразили благодарность за участие в диалоге Королевству Нидерландов, Российской Федерации и Мексике, в столице которой прошли переговоры.

На этой неделе правительство Венесуэлы потребовало освободить дипломата Алекса Сааба, который уже 400 дней находится в тюрьме в Кабо-Верде, чтобы назначить его членом переговорной делегации. По словам спикера парламента Хорхе Родригеса, бизнесмена и дипломата «похитили за границей», при этом нарушив «международные нормы и права человека». Представители оппозиции отметили, что, несмотря на решение венесуэльского правительства, они продолжат диалог.

Переговоры с оппозицией

Третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы начался 24 сентября. Ранее сообщалось, что стороны планировали обсудить «конституционное верховенство права», вопросы экономики, проведения выборов, социальной защиты венесуэльского народа, а также отмену санкций. С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.

С 3 по 6 сентября состоялся второй этап переговоров, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся экономики, борьбы с пандемией и отмены санкций.

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