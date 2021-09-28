Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 13:34
13:32
Политика
Яков Кедми: Россия «сломала» уравнение мирового господства США
13:31
Спорт
Украинец Усик после победы над Джошуа вспомнил об Илоне Маске
13:26
Весь мир
Названы итоги переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы
13:25
Общество
Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ
13:23
Общество
Российский «Спутник V» стал единственной производимой во Вьетнаме зарубежной вакциной
13:23
Общество
Российские вакцины оказались эффективнее против дельта-штамма, чем зарубежные препараты
13:20
Происшествия
Полицейских из Перми наградили за задержание стрелка в ПГНИУ
13:18
Экономика
Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы
13:15
Шоу-бизнес
Лянка Грыу зарабатывает на жизнь в США благодаря кино
13:15
Общество
Посольство РФ в Испании возмущено рекламой с русскими девушками
Все новости

Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 13:18
Экономика
Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 28 сентября. Наблюдаемая на европейском рынке газа волатильность может сохраниться до конца зимы, считает аналитик международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Стоимость газа ранее впервые в истории преодолела отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Еще в начале лета котировки находились на уровне 300 долларов, и уже тогда считались высокими.

«Отопительный сезон и зима все ближе, газохранилища в Европе по-прежнему недостаточно заполнены, конкуренция между европейскими и азиатскими покупателями за СПГ продолжается, а предложение со стороны крупнейших поставщиков, в том числе «Газпрома», недостаточно, чтобы полностью обеспечить спрос», — прокомментировал ситуацию эксперт в беседе с РИА Новости.

Маринченко считает, что ничего принципиально нового на рынке газа за последние дни не произошло. Аналитик еще до этого говорил, что динамика фьючерсных цен на голубое топливо будет определяться двумя факторами — погодой и объемом поставок «Газпрома», которые могут увеличиться после запуска «Северного потока — 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле следят за ситуацией с ценами на газ. При этом он подчеркнул, что руководство страны не собирается использовать топлива для оказания давления на другие страны.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы
газ прогноз fitch европа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru