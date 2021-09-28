Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы

Москва, 28 сентября. Наблюдаемая на европейском рынке газа волатильность может сохраниться до конца зимы, считает аналитик международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Стоимость газа ранее впервые в истории преодолела отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Еще в начале лета котировки находились на уровне 300 долларов, и уже тогда считались высокими.

«Отопительный сезон и зима все ближе, газохранилища в Европе по-прежнему недостаточно заполнены, конкуренция между европейскими и азиатскими покупателями за СПГ продолжается, а предложение со стороны крупнейших поставщиков, в том числе «Газпрома», недостаточно, чтобы полностью обеспечить спрос», — прокомментировал ситуацию эксперт в беседе с РИА Новости.

Маринченко считает, что ничего принципиально нового на рынке газа за последние дни не произошло. Аналитик еще до этого говорил, что динамика фьючерсных цен на голубое топливо будет определяться двумя факторами — погодой и объемом поставок «Газпрома», которые могут увеличиться после запуска «Северного потока — 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле следят за ситуацией с ценами на газ. При этом он подчеркнул, что руководство страны не собирается использовать топлива для оказания давления на другие страны.