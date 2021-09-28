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Лянка Грыу зарабатывает на жизнь в США благодаря кино

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 13:15
Шоу-бизнес
Лянка Грыу зарабатывает на жизнь в США благодаря кино
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look

Москва, 28 сентября. Российская актриса Лянка Грыу рассказала о своем решении остаться жить в США и о том, как она зарабатывает на создании кино.

Звезда стала гостьей шоу Ивана Урганта в передаче на Первом канале, где объяснила свое желание переехать жить в Америку, а также то, как восприняли ее решение близкие и друзья.

«Я приехала в США по туристической визе. Спустя полтора года поняла, что хочу остаться и сделала Green card. Когда друзья спросили, чем я хочу заниматься в Америке, чем зарабатывать на жизнь, я ответила, что хочу делать кино. Это единственное, что я хорошо знаю в этой жизни», — заявила актриса в передаче «Вечерний Ургант».

Грыу призналась в студии шоу, что ее основной целью является покорение западной публики. К своим целям девушка идет очень уверенно, так как уже недавно ее картину отобрали на престижный американский кинофестиваль, который состоится в Нью-Йорке.

Однако зарабатывает на жизнь Грыу не только созданием кино, но еще и съемками в российских проектах. Она успевает приезжать на родину и появляться в главных ролях в отечественных сериалах, выходящих на федеральном канале, передает «Вечерняя Москва».

Совсем недавно из-за границы в Россию вернулся актер Алексей Серебряков, признавшийся, что его сыновья остались в Канаде. Он пояснил, что наследники проходят там обучение, после чего сами решат, где хотят дальше жить, учиться и работать.

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актриса ургант грыу
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