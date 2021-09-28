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Общество
Посольство РФ в Испании возмущено рекламой с русскими девушками
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Посольство РФ в Испании возмущено рекламой с русскими девушками
Общество
Посольство РФ в Испании возмущено рекламой с русскими девушками
pixabay.com  /  c1n3ma

Мадрид, 28 сентября. Посольство России в Испании потребовало убрать с улиц баннеры с социальной рекламой против проституции, на которых были упомянуты женские русские имена.

Рекламные плакаты установила некоммерческая организация Nueva Vida в рамках Международного дня борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. Таблички были оформлены в стиле наружных меню кафе, но вместо блюд на них были указаны русские женские имена с расценками. О проведении акции рассказали граждане России, проживающие в Испании.

«Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро», — гласила надпись на баннере.

Посольство РФ сразу же отреагировало на рекламу. Дипломаты связались с компанией, а также написали в финансовые организации и институты, представленные на сайте организации, с целью указать на неуместность подобных действий.

Российское посольство выразило недовольство позицией СМИ Индии о выборах в Госдуму. Несколько индийских изданий перепечатали из западных источников критику в адрес российских парламентских выборов.

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реклама плакаты русские имена
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