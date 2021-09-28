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Корабли противоминной группы НАТО вошли в территориальные воды Грузии
Армия
Корабли противоминной группы НАТО вошли в территориальные воды Грузии
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Батуми, 28 сентября. Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО прибыли в Грузию в преддверии совместных военно-морских учений в акватории Черного моря.

По информации пресс-службы грузинского МВД, встреча судов под флагами Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции была организована в порту Батуми. Торжественную церемонию посетили представители руководства Аджарии, силовых структур, а также посол Польши в Грузии.

На данный момент неизвестно, сколько корабли НАТО пробудут в Грузии, но в скором времени запланированы совместные учения Военно-морских сил Грузии и Альянса. Тренировочные мероприятия развернутся в Черном море.

Ранее НАТО и Грузия уже проводили совместные учения корабельных групп в Черном море. В частности, как сообщает телеканал «360», летом состоялись маневры Agile Spirit.

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нато грузия батуми
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