Корабли противоминной группы НАТО вошли в территориальные воды Грузии

Батуми, 28 сентября. Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО прибыли в Грузию в преддверии совместных военно-морских учений в акватории Черного моря.

По информации пресс-службы грузинского МВД, встреча судов под флагами Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции была организована в порту Батуми. Торжественную церемонию посетили представители руководства Аджарии, силовых структур, а также посол Польши в Грузии.

На данный момент неизвестно, сколько корабли НАТО пробудут в Грузии, но в скором времени запланированы совместные учения Военно-морских сил Грузии и Альянса. Тренировочные мероприятия развернутся в Черном море.

Ранее НАТО и Грузия уже проводили совместные учения корабельных групп в Черном море. В частности, как сообщает телеканал «360», летом состоялись маневры Agile Spirit.