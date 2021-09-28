Драгоценный мост построили над каньоном в Грузии

Украшением каньона Дашбаши Цалкского стал мост с бриллиантом. Туристы уже приезжают и наслаждаются необычным видом дикой природы.

Бриллиант повис над изумрудным каньоном. Стеклянное здание в виде драгоценного камня расположилось по центру нового моста над каньоном Дашбаши Цалкского.

Необычную конструкцию поддерживают тросы. По словам операционного менеджера Екатерины Усанеташвили, мост выдерживает до 300 тонн.

Пока объект на этапе строительства, но туристы уже приезжают.

«На данном этапе открыт центр для посетителей, куда могут приехать туристы и не только туристы, но и граждане Грузии. Люди могут приехать, получить удовольствие от комфортной обстановки, отдохнуть, посмотреть все, спуститься в каньон. У нас есть 800-метровая железная дорожка, состоящая из 400 ступенек. Люди спускаются вниз, полная длина тропинки до двух километров», — рассказывает операционный менеджер Екатерина Усанеташвили.

Строительство нового архитектурного объекта в каньоне Дашбаши началось в 2019 году. Полностью доступным мост станет уже зимой 2022 года. К этому времени отстроят туристический кластер с гостиничным комплексом и центр для визитов. В самом бриллианте над каньоном планируется обустроить кафе.

«Велосипедный зиплайн, который откроется вместе с мостом, будет протянут с одного до другого края каньона. И все желающие, которые любят получать адреналин, смогут надеть защитный жилет и перейти на другую сторону [по канату]. Для Грузии это уникально, насколько мне известно, такого зиплайна в Грузии нет. В других странах такой опыт есть, но в Грузии мы будем первыми», — объясняет Екатерина Усанеташвили, операционный менеджер.

Посмотреть на украшение Дашбаши Цалкского каньона можно уже сейчас. У туристов есть возможность спуститься вниз каньона, насладиться видами и походить по воде.