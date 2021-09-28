Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 16:36
16:35
Весь мир
Сироты получили школьные комплекты от Сахело-сахарского банка в ЦАР
16:35
Происшествия
Рабочий с ножом залез на крышу коттеджа и требует от хозяйки любви в Новой Москве
16:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева бросила Михаила Шаца вскоре после отмены антидепрессантов
16:33
Весь мир
Оппозиция ЦАР поможет правящей партии в восстановлении республики
16:32
Экономика
Мишустин поддержал позицию бизнеса по привязке налога на прибыль к дивидендам
16:31
Весь мир
Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
16:30
Происшествия
Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в Омске
16:28
Общество
Компания NordWind наладит авиасообщение между Петербургом и Дрезденом
16:27
Спорт
Полузащитник ЦСКА Мухин согласился с решением Карпина не вызывать его в сборную
16:21
Видео
Статуя раздора: почему итальянских женщин оскорбили ягодицы скульптуры крестьянки
Все новости

Драгоценный мост построили над каньоном в Грузии
Видео

Украшением каньона Дашбаши Цалкского стал мост с бриллиантом. Туристы уже приезжают и наслаждаются необычным видом дикой природы.

Бриллиант повис над изумрудным каньоном. Стеклянное здание в виде драгоценного камня расположилось по центру нового моста над каньоном Дашбаши Цалкского.

Необычную конструкцию поддерживают тросы. По словам операционного менеджера Екатерины Усанеташвили, мост выдерживает до 300 тонн.

Пока объект на этапе строительства, но туристы уже приезжают.

«На данном этапе открыт центр для посетителей, куда могут приехать туристы и не только туристы, но и граждане Грузии. Люди могут приехать, получить удовольствие от комфортной обстановки, отдохнуть, посмотреть все, спуститься в каньон. У нас есть 800-метровая железная дорожка, состоящая из 400 ступенек. Люди спускаются вниз, полная длина тропинки до двух километров», — рассказывает операционный менеджер Екатерина Усанеташвили.

Строительство нового архитектурного объекта в каньоне Дашбаши началось в 2019 году. Полностью доступным мост станет уже зимой 2022 года. К этому времени отстроят туристический кластер с гостиничным комплексом и центр для визитов. В самом бриллианте над каньоном планируется обустроить кафе.

«Велосипедный зиплайн, который откроется вместе с мостом, будет протянут с одного до другого края каньона. И все желающие, которые любят получать адреналин, смогут надеть защитный жилет и перейти на другую сторону [по канату]. Для Грузии это уникально, насколько мне известно, такого зиплайна в Грузии нет. В других странах такой опыт есть, но в Грузии мы будем первыми», — объясняет Екатерина Усанеташвили, операционный менеджер.

Посмотреть на украшение Дашбаши Цалкского каньона можно уже сейчас.  У туристов есть возможность спуститься вниз каньона, насладиться видами и походить по воде.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Драгоценный мост построили над каньоном в Грузии
грузия туризм природа каньоны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru