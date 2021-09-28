Песков назвал Фонд национального благосостояния «подушкой безопасности» для России

Москва, 28 сентября. Россия имеет подушку экономической безопасности в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что на фоне мировой турбулентности ФНБ должен оставаться гарантом безопасности российской экономики. Официальный представитель Кремля также сообщил, что российские власти прорабатывают варианты использования средств фонда на возвратной основе для мегапроектов развития.

«Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры, и, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности», — подчеркнул Песков.

Стоит отметить, ранее палата представителей американского конгресса одобрила инициативу, предполагающую ужесточение санкции против суверенного долга России. Как сообщается, под запрет попали облигации в любой валюты, которые были выпущены Центробанком России, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.