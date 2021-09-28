Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 13:34
13:32
Политика
Яков Кедми: Россия «сломала» уравнение мирового господства США
13:31
Спорт
Украинец Усик после победы над Джошуа вспомнил об Илоне Маске
13:26
Весь мир
Названы итоги переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы
13:25
Общество
Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ
13:23
Общество
Российский «Спутник V» стал единственной производимой во Вьетнаме зарубежной вакциной
13:23
Общество
Российские вакцины оказались эффективнее против дельта-штамма, чем зарубежные препараты
13:20
Происшествия
Полицейских из Перми наградили за задержание стрелка в ПГНИУ
13:18
Экономика
Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы
13:15
Шоу-бизнес
Лянка Грыу зарабатывает на жизнь в США благодаря кино
13:15
Общество
Посольство РФ в Испании возмущено рекламой с русскими девушками
Все новости

Песков: оценку работы Кузнецовой на посту детского омбудсмена дали на выборах
Политика
Песков: оценку работы Кузнецовой на посту детского омбудсмена дали на выборах
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 28 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что оценка работы Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена появилась по итогам выборов. Об этом он заявил журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что оценка работы Кузнецовой была великолепная. Однако говорить о новых назначениях омбудсмена в Госдуме и о ее замене на посту уполномоченного по правам ребенка пока рано.

«Великолепная оценка очень-очень напряженной многолетней работы», — уточнил Песков.

Президент России Владимир Путин сообщит о замене Кузнецовой, как посчитает нужным, добавил пресс-секретарь. Песков призвал не забегать вперед, а дождаться начала работы нижней палаты.

Кузнецова ранее поблагодарила всех участников выборов в Госдуму. Омбудсмен отметила, что в предложения программы «Единой России» вошли задачи по защите семей и детей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков: оценку работы Кузнецовой на посту детского омбудсмена дали на выборах
песков кузнецова омбудсмен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru