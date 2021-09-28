Песков: оценку работы Кузнецовой на посту детского омбудсмена дали на выборах

Москва, 28 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что оценка работы Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена появилась по итогам выборов. Об этом он заявил журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что оценка работы Кузнецовой была великолепная. Однако говорить о новых назначениях омбудсмена в Госдуме и о ее замене на посту уполномоченного по правам ребенка пока рано.

«Великолепная оценка очень-очень напряженной многолетней работы», — уточнил Песков.

Президент России Владимир Путин сообщит о замене Кузнецовой, как посчитает нужным, добавил пресс-секретарь. Песков призвал не забегать вперед, а дождаться начала работы нижней палаты.

Кузнецова ранее поблагодарила всех участников выборов в Госдуму. Омбудсмен отметила, что в предложения программы «Единой России» вошли задачи по защите семей и детей.