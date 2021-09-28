Песков с сожалением отреагировал на уход Ширвиндта с должности худрука Театра сатиры

Москва, 28 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новость об уходе актера Александра Ширвиндта из Театра сатиры.

Ширвиндт снял с себя полномочия худрука в Московском академическом театре сатиры. Артист отметил, что уже подал соответствующее заявление и готов оставить пост.

В Кремле с сожалением отнеслись к этому объявлению. Песков обратился с пожеланиями к Ширвиндту.

«Мы с сожалением восприняли эту новость, все искренне желаем ему здоровья, счастья, его авторитет всегда будет жить в этом театре», — заявил представитель Кремля.

Ранее Ширвиндт прокомментировал свое решение об увольнении. Артист заявил, что надеется обойтись без домыслов и рассчитывает сохранить сотрудничество с Театром сатиры, несмотря на отставку с должности.