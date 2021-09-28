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Дмитрий Песков высказался об оказании охранных услуг российскими ЧВК

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 13:09
Политика
Дмитрий Песков высказался об оказании охранных услуг российскими ЧВК
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 28 сентября. Оказание консультативных и охранных услуг российскими частными военными компаниями не противоречит законодательству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на информацию о том, что власти Мали обратились к российской ЧВК за помощью в борьбе с вооруженными бандформированиями.

Ранее ситуацию комментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заверил, что Правительство РФ не имеет к этому вопросу никакого отношения. По его словам, заключение соглашения «осуществляется на законных основаниях и касается отношений между принимающей стороной и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов».

Депутат Госдумы Евгений Федоров, в свою очередь, подчеркнул, что Республика Мали, будучи суверенным государством, способна самостоятельно принимать внешнеполитические решения.

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