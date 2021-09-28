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Террористы атаковали позиции Ливийской национальной армии в Сабхе
Африка
Террористы атаковали позиции Ливийской национальной армии в Сабхе
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Сабха, 28 сентября. Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 напали на юго-западные позиции Ливийской национальной армии. По сообщениям пользователей Twitter, заминированный автомобиль подорвался у контрольно-пропускного пункта военных в столице региона Феццан. Жертв нет.

Аналогичное нападение зафиксировали в начале июня, тогда террорист-смертник также подорвал заминированную машину у КПП Сабхи. Пострадали сотрудники служб безопасности, погибли два капитана. Раненых доставили в городскую больницу. ИГ1 взяла на себя ответственность за подрыв смертника.

Премьер переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба осуждал нападения боевиков, однако атаки не прекратились. После приостановки контртеррористической операции ЛНА «Аль-Карама» («Достоинство») на ливийском юго-западе активизировались различные группировки.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в июне обнародовал документальный фильм, повествующий о том, как североафриканская страна превращается в плацдарм боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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