Песков высказался о назначении Жамнова главным тренером сборной России по хоккею

Москва, 28 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о новом тренере сборной по хоккею Алексее Жамнове.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что вопросы хоккея не входят в прерогативу Кремля.

«Главное, чтобы не стало хуже, чем в футболе», — сказал Песков журналистам на пресс-конференции.

Напомним, во вторник экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить специалиста Алексея Жамнова главным тренером хоккейной команды. Позднее глава ФХР Владислав Третьяк объявил о назначении Жамнова новым наставником сборной. Также сообщалось, что российские специалисты Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в тренерский штаб национальной команды в качестве консультантов.