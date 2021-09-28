В Кремле рассказали о перспективах проведения саммита в «нормандском формате» до ухода Меркель

Москва, 28 сентября. Россия была бы не против провести саммит в «нормандском формате» до отставки канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина препятствует проведению саммита в «нормандском формате». По его словам, желание организовать встречу высказывалось с разных сторон.

«Это было бы хорошо. Но здесь очень важно, что провести саммит ради саммита нет никакого смысла», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что встреча должна быть хорошо подготовлена. Песков подтвердил риск несостоятельности саммита до отставки Меркель.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил о желании провести саммит «нормандской четверки» до ухода канцлера ФРГ. По его словам, консультации в таком формате проводятся постоянно.