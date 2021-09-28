Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 13:33
13:32
Политика
Яков Кедми: Россия «сломала» уравнение мирового господства США
13:31
Спорт
Украинец Усик после победы над Джошуа вспомнил об Илоне Маске
13:26
Весь мир
Названы итоги переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы
13:25
Общество
Манжеты на рукавах королевы Летисии полностью изменили ее образ
13:23
Общество
Российский «Спутник V» стал единственной производимой во Вьетнаме зарубежной вакциной
13:23
Общество
Российские вакцины оказались эффективнее против дельта-штамма, чем зарубежные препараты
13:20
Происшествия
Полицейских из Перми наградили за задержание стрелка в ПГНИУ
13:18
Экономика
Агентство Fitch допускает сохранение волатильности цен на газ до конца зимы
13:15
Шоу-бизнес
Лянка Грыу зарабатывает на жизнь в США благодаря кино
13:15
Общество
Посольство РФ в Испании возмущено рекламой с русскими девушками
Все новости

Политолог Погребинский разрушил надежды Украины на блокировку «СП-2» после выборов в ФРГ
Политика
Политолог Погребинский разрушил надежды Украины на блокировку «СП-2» после выборов в ФРГ
Nord Stream 2 / Axel Schmidt  /  Axel Schmidt

Киев, 28 сентября. Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

По его словам, киевскому истеблишменту не стоит надеется, что новый канцлер Германии начнет препятствовать запуску газопровода. Кандидат на эту должность от партии «Зеленые» утратил всякие шансы на победу. А против энергетического проекта высказывался только он.

«А что касается (лидера СДПГ Олафа. — Прим. ФАН) Шольца или (главы блока ХДС/ХСС Армина. — Прим. ФАН) Лашета – наследника канцлерин Меркель – они оба занимали позиции в поддержку "Северного потока – 2"», — сказал он.

Именно они будут бороться между собой за пост главы немецкого правительства. Следовательно, надежды Украины разрушились. В Берлине четко осознают, что у них не хватает газа. Им необходимо запустить «Северный поток — 2» для успешного преодоления отопительного сезона, который наступит уже очень скоро.

На этом фоне Украину ожидают серьезные проблемы. На обещанную помощь со стороны Запада рассчитывать не приходится. Россия не станет прокачивать через ГТС Украины большие объемы газа, чем были предусмотрены в контрактах, резюмировал он.

Ранее Погребинский заявил, что США ищут нового президента Украины. Одним из главных кандидатов является спикер Рады Дмитрий Разумков.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Погребинский разрушил надежды Украины на блокировку «СП-2» после выборов в ФРГ
украина германия погребинский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru