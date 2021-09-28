Политолог Погребинский разрушил надежды Украины на блокировку «СП-2» после выборов в ФРГ

Киев, 28 сентября. Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

По его словам, киевскому истеблишменту не стоит надеется, что новый канцлер Германии начнет препятствовать запуску газопровода. Кандидат на эту должность от партии «Зеленые» утратил всякие шансы на победу. А против энергетического проекта высказывался только он.

«А что касается (лидера СДПГ Олафа. — Прим. ФАН) Шольца или (главы блока ХДС/ХСС Армина. — Прим. ФАН) Лашета – наследника канцлерин Меркель – они оба занимали позиции в поддержку "Северного потока – 2"», — сказал он.

Именно они будут бороться между собой за пост главы немецкого правительства. Следовательно, надежды Украины разрушились. В Берлине четко осознают, что у них не хватает газа. Им необходимо запустить «Северный поток — 2» для успешного преодоления отопительного сезона, который наступит уже очень скоро.

На этом фоне Украину ожидают серьезные проблемы. На обещанную помощь со стороны Запада рассчитывать не приходится. Россия не станет прокачивать через ГТС Украины большие объемы газа, чем были предусмотрены в контрактах, резюмировал он.

Ранее Погребинский заявил, что США ищут нового президента Украины. Одним из главных кандидатов является спикер Рады Дмитрий Разумков.